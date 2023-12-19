Підтримка в цифрах: у Польщі підрахували, скільки витратили на допомогу українським біженцям

У 2022 році Польща витратила рекордні 8,6 мільярда євро на підтримку українських біженців. З перших місяців великої війни майже 29 тисяч неурядових організацій долучилися до допомоги.

Саме Польща стала першою країною, яка прийняла в себе велику хвилю українців, які тікали від війни в лютому 2022-го. Чимало з них – це жінки з маленькими дітьми, які терміново потребували житла, їжі та речей для особистих потреб. І поляки взяли на себе ці витрати: і громадські організації, і держава.

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Поляки допомагали з перших днів вторгнення

Згідно зі звітом Конфедерації неурядових ініціатив Польщі, близько 29 тисяч польських громадських організацій були залучені до допомоги українцям у перші місяці війни. У ті дні біженцям допомагали більша частина добровільних пожежних бригад і майже 40% жіночих об'єднань у сільській місцевості.

Тільки в перші 2 місяці війни загальна допомога неурядових організацій перевищила 650 мільйонів злотих (149,4 мільйона євро).

Спочатку підтримка була спрямована переважно на біженців, які прибували до Польщі, а найпопулярнішою формою допомоги була матеріальна. З часом дедалі більше організацій долучалися до діяльності в Україні, а забезпечення біженців у Польщі перебрала на себе держава. Зокрема, громадянам України дозволили виходити на роботу без спеціального дозволу та надали соціальні пільги. А діти отримали гарантовані місця в польських школах.

Водночас благодійні організації надавали різні форми підтримки – від матеріальної до психологічної та юридичної. Фонди брали на себе пошук житла для біженців та догляд за дітьми. Багатьом українцям допомогли зорієнтуватися на польському ринку праці й влаштуватися на роботу. Волонтери записували їх на курси польської мови та допомагали отримати сертифікат про професійну кваліфікацію.

Час від часу благодійні фонди придумували більш оригінальні форми допомоги. Наприклад, волейбольний клуб "Projekt Warszawa організував спортивну академію для українських дітей-біженців, а також провів низку благодійних матчів.

Прогноз витрат на 2023 рік

За даними Кільського інституту світової економіки, у цьому році витрати на українських біженців у Польщі сягнуть 12 мільярдів євро. Німеччина у 2023-му була другим найбільшим донором, витративши 11 мільярдів євро на допомогу українцям.

Громадські організації Польщі продовжують допомагати і зараз. Потреба в такій підтримці не знижується останній два роки.

У Польщі побільшало українських біженців: чому

За останні місяці потік українських біженців до Польщі знову збільшився. Починаючи з весни 2023 року, число українців у сусідній державі скорочувалось, але тепер їхня чисельність зростає. Таку тенденцію прослідкували аналітики Міграційної платформи EWL з посиланням на дані Євростату.

У жовтні кількість українських біженців у Польщі сягнула 957 000 осіб, це на 2 000 більше, ніж у вересні. Аналітики пов'язують це з двома основними причинами: відновленнями атак на енергетичну інфраструктуру та сезонним збільшенням вакансій на ринку праці в Польщі.