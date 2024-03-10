Не так вже і мало: скільки українців взяли у Польщі кредити на житло

Торік українські мігранти в Польщі активно інвестували у житлову нерухомість. Біженці користувалися державною програмою для купівлі першої власності.

Втім, як повідомляють, банки зупинили прийом заявок на іпотечні кредити з процентною ставкою всього 2% річних. Дізнайтеся детальніше, скільки українців брали кредити на житло у Польщі.

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Скільки українців взяли у Польщі кредити на купівлю житла?

Згідно з підрахунками, в рамках програми "Безпечний кредит 2%" у 2023 році понад 3 000 іноземців придбали своє перше житло у Польщі, з яких 2 215 – українці. Білорусам було надано 492 кредити за цією програмою, а громадянам Індії – 46.

Сума кредитів під 2% річних, виданих іноземцям та сім'ям з іноземними позичальниками, досягла майже 1,3 мільярда злотих (близько 300 мільйони євро). У січні Банк народного господарства (Bank Gospodarstwa Krajowego) повідомив, що програма "Безпечний кредит 2%" була призупинена через вичерпання фондів.

У першій половині 2024 року польський уряд планує розробити нову програму для надання пільгових кредитів.

Скільки українців взяли у Польщі кредити на житло / Фото Unsplash

За даними Бюро кредитної інформації, з січня по жовтень 2023 року українцям було видано кредитів на суму 2,621 мільярда злотих, що перевищує показники 2022 року (2,429 мільярда злотих).

Загальна сума боргу українців до кінця жовтня 2023 року склала 7,942 мільярда злотих (близько 1,828 мільярда євро), переважно за іпотечними кредитами.

До слова, Польща готується продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2025 року. Водночас правила перебування для біженців готуються змінити – це стосується виплат.