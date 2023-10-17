У Норвегії значно побільшало українських біженців: чому вони їдуть до країни

У Норвегії за останній час стало відчутно більше українців. Потік біженців до скандинавської країни зростає, тому там змушені створювати додаткові місця для їхнього проживання.

Через нову хвилю українських біженців Норвегія створює 3 000 додаткових місць для екстреного розміщення новоприбулих. Чому українці серед скандинавських країн обирають саме Норвегію та як їх розселяють в країні – читайте далі.

До теми Українці у Швейцарії: чому біженців дедалі менше розміщують у сім'ях

Нова хвиля переселенців з України

За останній місяць понад половина всіх українців, які прибули до північної Європи, звернулись по притулок саме до Норвегії. Місцевий Директорат у справах іноземців (або UDI) повідомив про стрімке зростання кількості українських біженців: щотижня на понад 1 000 осіб.

За останні чотири тижні близько 60% усіх українців, які прибули до скандинавських країн, звернулися до Норвегії,

– зазначив Фроде Форфанг, директор UDI.

Дві третини серед біженців прибувають сюди безпосередньо з України, а ще третина – жили в інших європейських країнах, але тепер вирішили отримати тимчасовий захист у Норвегії. Центр прийому в Роде, в якому надають тимчасове житло для біженців і допомагають з документами, дуже перевантажений.

Центр прийому біженців у Роде / Фото Javad Parsa (NTB)

У зв'язку з новою хвилею переселенців з України планують створити від 2 500 до 3 000 додаткових місць для розміщення. Також чиновники вирішили поки відкласти плани щодо закриття пунктів екстреного розселення. Якщо українці будуть і надалі прибувати такими темпами, знадобиться значно розширити житловий фонд Норвегії.

В Управлінні інтеграції та різноманітності (IMDi) вважають, що потрібно збільшити темпи розселення в муніципалітетах, щоб біженці занадто довго не перебували в тимчасових пунктах прийому. Очікується, що у наступному році може виникнути потреба розселити близько 35 тисяч українських біженців.

Це безпрецедентне явище в Норвегії – розселити стільки біженців за такий короткий час. Але отримання статусу резидента – це лише початок. Якщо ми хочемо швидко інтегрувати стільки людей, треба, щоб якомога більше з них вийшли на роботу. Так можна стати фінансово незалежними та вивчити норвезьку мову,

– підкреслила директорка IMDi Лібе Рібер-Мон.

Восени значна частина українців, які готові інтегруватися, закінчать навчальні курси та почнуть працювати.

Кількість українських біженців у Європі зростає

У серпні в європейських країнах побільшало біженців з України. За даними Євростату, за один місяць тимчасовий захист у ЄС отримала ще 41 тисяча осіб.

Найбільше зросла кількість українців у Німеччині, Чехії та Нідерландах. А головною країною, де, навпаки, зменшується кількість українців, залишається Польща. Вони переїжджають до інших країн Європи, наприклад, у Німеччину.