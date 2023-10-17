В Норвегии значительно увеличилось количество украинских беженцев: почему они едут в страну

В Норвегии за последнее время стало ощутимо больше украинцев. Поток беженцев в скандинавскую страну растет, поэтому там вынуждены создавать дополнительные места для их проживания.

Из-за новой волны украинских беженцев Норвегия создает 3 000 дополнительных мест для экстренного размещения прибывших. Почему украинцы среди скандинавских стран выбирают именно Норвегию и как их расселяют в стране – читайте дальше.

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Новая волна переселенцев из Украины

За последний месяц более половины всех украинцев, прибывших в северную Европу, обратились за убежищем именно в Норвегию. Местный Директорат по делам иностранцев (или UDI) сообщил о стремительном росте количества украинских беженцев: еженедельно более чем на 1 000 человек.

За последние четыре недели около 60% всех украинцев, прибывших в скандинавские страны, обратились в Норвегию,

– отметил Фроде Форфанг, директор UDI.

Две трети среди беженцев приезжают сюда непосредственно из Украины, а еще треть – жили в других европейских странах, но теперь решили получить временную защиту в Норвегии. Центр приема в Роде, в котором предоставляют временное жилье для беженцев и помогают с документами, очень перегружен.

Центр приема беженцев в Роде / Фото Javad Parsa (NTB)

В связи с новой волной переселенцев из Украины планируют создать от 2 500 до 3 000 дополнительных мест для размещения. Также чиновники решили пока отложить планы по закрытию пунктов экстренного расселения. Если украинцы будут и дальше прибывать такими темпами, потребуется значительно расширить жилищный фонд Норвегии.

В управлении интеграции и разнообразия (IMDi) считают, что нужно увеличить темпы расселения в муниципалитетах, чтобы беженцы слишком долго не находились во временных пунктах приема. Ожидается, что в следующем году может потребоваться расселить около 35 тысяч украинских беженцев.

Это беспрецедентное явление в Норвегии – расселить столько беженцев за столь короткое время. Но получение статуса резидента – это только начало. Если мы хотим быстро интегрировать столько людей, нужно, чтобы как можно больше из них вышли на работу. Так можно стать финансово независимыми и выучить норвежский язык,

– подчеркнула директор IMDi Либе Рибер-Мон.

Осенью значительная часть украинцев, готовых интегрироваться, закончат учебные курсы и начнут работать.

Число украинских беженцев в Европе растет

В августе в европейских странах стало больше беженцев из Украины. По данным Евростата, за один месяц временную защиту в ЕС получила еще 41 тысяча человек.

Больше всего увеличилось количество украинцев в Германии, Чехии и Нидерландах. А главной страной, где, наоборот, уменьшается количество украинцев, остается Польша. Они переезжают в другие страны Европы, например, в Германию.