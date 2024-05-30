Величне й дуже красиве: яке недооцінене місто Німеччини варто відвідати у червні

Німеччина – одна з найцікавіших європейських країн для туризму. Однак часто мандрівники, відвідуючи Мюнхен та Берлін, забувають про ще одну німецьку перлину – величний Дрезден.

Дрездену, розташованому у Саксонії, – вже понад 800 років. Місто зберегло свою старовинну атмосферу та водночас чудово адаптувалося до сучасності. Тому там комфортно жити й просто фантастично туди подорожувати.

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Чому варто відвідати Дрезден

Під час Другої світової війни Дрезден фактично перетворився на руїни. Однак місто постало з попелу, як Фенікс, й тепер радо зустрічає туристів з різних країн світу.

На знайомство з Дрезденом мандрівникам рекомендують виділити щонайменше 2 – 3 дні. Must visit локацією міста є Цвінгер – архітектурний комплекс, який побудували у XVII столітті. У його галереї старих майстрів перебуває легендарна "Сикстинська Мадонна" Рафаеля Санті. Окрім того, там розташована просто фантастична колекція порцеляни, серед якої є й відома мейсенська (до слова, Мейсен – зовсім поруч біля Дрездена).



Дрезден – антично красивий / Unsplash

Окрім того, туристам рекомендують завітати до Палацу-резиденції, де упродовж 5 століть мешкали правителі Саксонії. Наразі там розташована колекція коштовностей "Зелене склепіння" – найбільша у Європі. Вона приваблює не лише туристів, але й злодіїв. У 2019 році там відбулося пограбування, гідне серіалу "Берлін". На щастя, частину вкрадено вже вдалося виявити.

Також під час вікенду у Дрездені варто побачити:

Фрауенкірхе;

Оперний театр Земпера (один з найстаровинніших у Європі);

Хофкірхе (в усипальниці поховані правителі Саксонії).

Окрім того, одна з найбільших насолод: взяти каву з собою в одній з затишних місцевих кав'ярень та просто прогулятися набережною Ельби. А якщо є більше часу, можна вирушити у Саксонську Швейцарію й відвідати легендарний Бастай.