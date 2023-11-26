Можуть залишатися до 2025 року: Німеччина продовжила тимчасовий захист для українців

Уряд Німеччини продовжив тимчасовий захист для біженців з України. Їхні дозволи на проживання будуть діяти до 4 березня 2025 року.

Федеральна рада країни вже схвалила відповідну постанову. Українським біженцям не потрібно подавати документи для продовження свого статусу проживання – він поновиться автоматично. Призначати зустріч з імміграційними органами також немає потреби.

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Статус автоматично продовжиться до 2025 року

Підставою для продовження спеціального статусу для українських біженців є рішення країн ЄС, яке ухвалили наприкінці вересня 2023 року. Тепер кожна країна Євросоюзу підтверджує тимчасовий статус для українців окремо.

Усі, хто був змушений тікати від війни, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми продовжили термін статусу захисту біженців України. Дозволи на проживання автоматично діють до 4 березня 2025 року, без необхідності біженцям з України знову відвідувати імміграційну службу,

– заявила міністр внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер.

Вона доповнила, що влада Німеччини продовжить підтримувати Україну та захищати життя багатьох українців. Автоматичне продовження статусу вигідне для державної адміністрації – так зможуть заощадити 10 мільйонів євро.

В цей час у Німеччині проживає понад 1,1 мільйона громадян України, які попросили притулку після 24 лютого 2022 року. Близько 350 тисяч із них – молодь до 18 років. Близько двох третин дорослих біженців з України – жінки.

Як може скоротитися допомога для українців у Німеччині?

Українські біженці отримують у Німеччині доволі високу соціальну допомогу. Але невдовзі держава може запровадити нові умови, щоб стимулювати переселенців виходити на роботу.

Основна матеріальна підтримка, яку виплачує ФРН – це допомога з безробіття Bürgergeld. Самотнім особам, наприклад, щомісяця нараховують по 502 євро.

Частина німецьких політиків закликає зменшити виплати для українців у майбутньому. Наприклад, голова об'єднання німецької окружної влади Райнгард Загер впевнений, що такі суми допомоги демотивують біженців йти працювати. Також програма Bürgergeld приваблює у Німеччину тих українців, які раніше отримували тимчасовий захист в інших країнах Європи.

Ще один політик Олександр Добриндт запропонував знизити виплати для тих українців які не бажають працевлаштовуватися.

Українцям з наступного року потрібно буде проявляти більше ініціативи, щоб знайти роботу. Щонайменше раз на шість тижнів біженці мають звітувати в центрі зайнятості про свої спроби працевлаштуватися. Якщо це ігнорувати, то виплату можуть скоротити — відрахувати від неї 30%.