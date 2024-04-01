Замість гамірливих Берліна та Мюнхена: яке старовинне місто Німеччини – ідеальне для туристів

Німеччина – ідеальна країна для туризму навесні. Там красиво, безпечно та відносно бюджетно. Тим більше, Німеччина активно підтримує українців. За оновленими даними Євростату, там знайшли притулок вже понад 1 200 000 біженців.

Найпопулярнішими містами серед туристів є Берлін та Мюнхен. Водночас через наплив мандрівників про спокійний відпочинок там наразі можна забути. Закордон 24 розповідає, яке місто Німеччини переймає туристичну естафету.

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Туристам рекомендують відвідати Кельн

Наразі ідеальним варіантом для весняних вихідних у Німеччині є місто-мільйонник Кельн – третє за величиною та четверте за кількістю населення. Воно розташоване у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на річці Рейн.

Кельн славиться своєю древньою історією: місту понад дві тисячі років. За цей час воно пережило чимало темних моментів історії й постало з попелу, як Фенікс.

Однією з найвидатніших локацій Кельна є місцевий собор. Це – найбільший готичний храм у Північній Європі та одна є найбільших святинь світу.



Кельнський собор – одна з найкрасивіших святинь світу / Unsplash

Також мандрівників закликають відвідати Римсько-німецький музей. Зокрема, там можна ознайомитися з пам'ятками древньої культури. Тим часом усіх ласунів чекають у музеї шоколаду. Серед розваг – виготовлення шоколадного батончика за власним рецептом.

Усе старе місто Кельна – музей просто неба. Однією з місцевих родзинок є фонтан гномів. За легендою, свого часу вони допомагали місцевим жителям й виконували за них майже всю роботу. Однак згодом гномам це набридло й вони пішли з Кельна.



Кельн прекрасний у будь-яку пору року / Unsplash

Кельн має усе необхідне для якісного відпочинку: чудову архітектуру, садово-паркові зони, музеї, галереї, торгово-розважальні центри, кав'ярні та ресторани.