Замість гамірливих Берліна та Мюнхена: яке старовинне місто Німеччини – ідеальне для туристів
Німеччина – ідеальна країна для туризму навесні. Там красиво, безпечно та відносно бюджетно. Тим більше, Німеччина активно підтримує українців. За оновленими даними Євростату, там знайшли притулок вже понад 1 200 000 біженців.
Найпопулярнішими містами серед туристів є Берлін та Мюнхен. Водночас через наплив мандрівників про спокійний відпочинок там наразі можна забути. Закордон 24 розповідає, яке місто Німеччини переймає туристичну естафету.
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Туристам рекомендують відвідати Кельн
Наразі ідеальним варіантом для весняних вихідних у Німеччині є місто-мільйонник Кельн – третє за величиною та четверте за кількістю населення. Воно розташоване у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на річці Рейн.
Кельн славиться своєю древньою історією: місту понад дві тисячі років. За цей час воно пережило чимало темних моментів історії й постало з попелу, як Фенікс.
Однією з найвидатніших локацій Кельна є місцевий собор. Це – найбільший готичний храм у Північній Європі та одна є найбільших святинь світу.
Кельнський собор – одна з найкрасивіших святинь світу / Unsplash
Також мандрівників закликають відвідати Римсько-німецький музей. Зокрема, там можна ознайомитися з пам'ятками древньої культури. Тим часом усіх ласунів чекають у музеї шоколаду. Серед розваг – виготовлення шоколадного батончика за власним рецептом.
Усе старе місто Кельна – музей просто неба. Однією з місцевих родзинок є фонтан гномів. За легендою, свого часу вони допомагали місцевим жителям й виконували за них майже всю роботу. Однак згодом гномам це набридло й вони пішли з Кельна.
Кельн прекрасний у будь-яку пору року / Unsplash
Кельн має усе необхідне для якісного відпочинку: чудову архітектуру, садово-паркові зони, музеї, галереї, торгово-розважальні центри, кав'ярні та ресторани.