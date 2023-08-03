Нідерланди позбавляють права на перебування українських біженців: але не всіх

Втратять право на перебування біженці, які не мають українського громадянства. Для легального проживання в Нідерландах їм потрібно буде звернутися за міжнародним захистом.

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Зазначається, що Нідерланди надали тимчасовий захист понад 2 000 біженцям з України, які не мають українського громадянства. Так, з 4 вересня 2023 року більшість із них втратять право на перебування в країні ЄС.

Цим біженцям із третіх країн треба буде залишити Нідерланди або попросити про міжнародний захист.

Такий захід вимушений, бо до Нідерландів прибувають не лише українці, а й іноземці, які навчалися або працювали в Україні. Як правило, це вихідці з африканських країн. Згодом Нідерланди помітили, що біженці з третіх країн стали користуватися можливістю і перестали надавати притулок людям без українського громадянства.

На початок липня у країні залишалося 2 300 таких біженців. Їм розіслали листи і запропонували подати заяви на міжнародний притулок (статус біженця замість тимчасового захисту) або добровільно повернутися у свою країну. За добровільне повернення влада пропонувала компенсацію 2 000 євро.

Чи відгукуються біженці на таке рішення?

Втім, за місяць пропозицією отримати міжнародний притулок скористалися лише 500 осіб – вони переїхали у спеціальні центри. Більшість громадян третіх країн не звернулися за компенсацією в обмін на виїзд з країни. Дехто зі студентів, які вивчали медицину в Україні, намагаються самостійно оформити навчальну чи робочу візу та знайти житло.

В уряді розробляють інструкції, як муніципалітетам мати справу із цією групою біженців з України: чи дозволять їм надалі жити у муніципальних центрах для українців, чи сотні людей опиняться на вулиці.

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