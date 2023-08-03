Нідерланди позбавляють права на перебування українських біженців: але не всіх
Джерело:nos.nl
Нідерланди позбавлять права перебування в країні біженців з України. Але це торкнеться не всіх.
Частина українців у Нідерландах втратить право на перебування
Втратять право на перебування біженці, які не мають українського громадянства. Для легального проживання в Нідерландах їм потрібно буде звернутися за міжнародним захистом.
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Зазначається, що Нідерланди надали тимчасовий захист понад 2 000 біженцям з України, які не мають українського громадянства. Так, з 4 вересня 2023 року більшість із них втратять право на перебування в країні ЄС.
Цим біженцям із третіх країн треба буде залишити Нідерланди або попросити про міжнародний захист.
Такий захід вимушений, бо до Нідерландів прибувають не лише українці, а й іноземці, які навчалися або працювали в Україні. Як правило, це вихідці з африканських країн. Згодом Нідерланди помітили, що біженці з третіх країн стали користуватися можливістю і перестали надавати притулок людям без українського громадянства.
На початок липня у країні залишалося 2 300 таких біженців. Їм розіслали листи і запропонували подати заяви на міжнародний притулок (статус біженця замість тимчасового захисту) або добровільно повернутися у свою країну. За добровільне повернення влада пропонувала компенсацію 2 000 євро.
Чи відгукуються біженці на таке рішення?
Втім, за місяць пропозицією отримати міжнародний притулок скористалися лише 500 осіб – вони переїхали у спеціальні центри. Більшість громадян третіх країн не звернулися за компенсацією в обмін на виїзд з країни. Дехто зі студентів, які вивчали медицину в Україні, намагаються самостійно оформити навчальну чи робочу візу та знайти житло.
В уряді розробляють інструкції, як муніципалітетам мати справу із цією групою біженців з України: чи дозволять їм надалі жити у муніципальних центрах для українців, чи сотні людей опиняться на вулиці.
Скільки українців виїхали за кордон через війну
Близько 6,2 мільйона українських громадян перебувають за кордоном через війну. Вони виїхали через повномасштабне вторгнення Росії і досі не повернулися додому з різних причин.
Такі дані повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна. За її словами, міграційна криза в Україні набула значних масштабів. Вона також додала, що в Україні понад 5 мільйонів зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Однак, не всі громадяни, які були змушені залишити свої домівки, офіційно реєструються як ВПО.