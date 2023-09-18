Українцям у Литві виділять кошти на оренду житла: профінансує міжнародна організація

Українським біженцям у Литві допоможуть з орендою помешкань. Кошти на це дасть MOM – Міжнародна організація з міграції у Вільнюсі.

Проблема з розміщенням є однією з найболючіших для українців у Литві. Матеріальна допомога покриє вартість двох місяців оренди житла.

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Матеріальна підтримка

Міжнародна організація MOM провела попереднє дослідження, де і в яких умовах зараз проживають українці в Литві. Також біженців розпитали про головні проблеми, з якими вони стикаються під час оренди житла.

Наше дослідження показує, що 73% українців мають труднощі з пошуком довгострокової оренди житла через високу вартість оренди, заставу в кілька місяців і недостатній дохід, тому ми вирішили допомогти, частково компенсувавши орендну плату,

– заявив голова представництва організації MOM у Литві Ейтвідас Бінґяліс.

Дослідження показало, що навесні 2023 року 62% українців орендували помешкання в Литві. Ще близько 12% біженців приймали литовці у своїх домівках. 10% зупинялися у родичів чи друзів. А 44% респондентів знайшли житло самостійно, проте їм складно сплачувати довгострокову оренду.

Яку суму можуть отримати українці

Литовське представництво Міжнародної організації з міграції надасть українцям одноразові виплати, щоб вони могли сплатити за перший і останній місяць оренди житла. Сума такої підтримки буде не більше 504 євро на місяць, тобто в сумі – до 1008 євро. Також українським біженцям допоможуть матеріально на придбання необхідних побутових товарів для орендованого житла.

На цю підтримку можуть розраховувати сім'ї з дітьми, вагітні жінки, літні люди (понад 60 років) та родини, у яких є людина з інвалідністю. Обов'язково потрібно мати дозвіл на проживання чи карту від міграційної служби. А також необхідна умова – договір оренди житла на пів року мінімум, який підписали щонайменше за 40 днів до подачі заявки на допомогу.