Ірландія робить потужний крок для допомоги українським біженцям

Ірландія активно підтримує українців у їхній боротьбі за свою свободу. Окрім того, країна приймає біженців. Для них продовжують будувати нове житло.

Нове модульне поселення з'явиться у графстві Роскоммон. Там планують облаштувати житло для майже 700 українців.

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Наразі вже облаштували чотири ділянки для помешкань. Мовиться про територію у містах Бойл, Баллахадеррін та Роскоммон. Загалом триває робота над тим, аби встановити 167 модульних будиночків. Країна продовжить приймати біженців й хоче наперед подбати про комфортні умови життя для них.

Будівництво також триває у графстві Кілдер

Також готуються приймати нових біженців у графстві Кілдер. Там фактично вже завершується будівництво нового центру для українців. Локацію для нього обрали у Ньюхоллі. Очікують, що будинок здадуть в експлуатацію вже упродовж березня 2024 року. Там зможуть поселитися 985 людей.

Мешканці залишатимуться там лише кілька тижнів, поки звикнуть до життя в Ірландії та підготуються до переходу у власне незалежне житло,

– заявили в уряді країни.

Знайти прихисток там зможуть, зокрема, люди з дітьми.

Варто наголосити, що на цьому в Ірландії не планують зупинятися. Там готуватимуть все нові й нові помешкання для біженців.