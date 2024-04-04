Українці у Чехії отримали листи з банків: які дані передадуть податковій

Біженці з України, що перебувають в Чехії, отримали листи-попередження. В них було зазначено, що дані про їх рахунки передадуть до Спеціалізованого фінансового управління.

Це попередження викликало багато запитань у біженців. Що означає така передача даних та які наслідки за неофіційні доходи у Чехії – дізнайтеся далі.

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Зміст листів, які українці отримують від банків

Банківські установи зобов'язані звітувати про рахунки іноземців за Законом про міжнародну співпрацю в податковому адмініструванні. В листах, які банки надсилають клієнтам, йдеться про те, що дані будуть надані до фінансових органів до 30 червня 2024 року.

Ми переконані, що ви виконуєте свої податкові зобов’язання. Але це наш законний обов’язок повідомляти про іноземних резидентів. Запевняємо, спеціалізоване фінансове управління та податкові органи за кордоном зобов’язані захищати ваші персональні дані,

– йдеться у повідомленні.

Так, чеські банки (як і банки в інших країнах ЄС та в Україні зокрема) зобов'язані звітувати податковим органам про:

Ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, ідентифікаційний номер платника податків);

(ім’я, адреса, ідентифікаційний номер платника податків); Інформація про рахунки (номери рахунків, баланси та типи володіння рахунками);

(номери рахунків, баланси та типи володіння рахунками); Дані транзакцій (особлива увага приділяється транзакціям, що перевищують певні пороги або виявляють моделі, що вказують на відмивання коштів);

(особлива увага приділяється транзакціям, що перевищують певні пороги або виявляють моделі, що вказують на відмивання коштів); Відсотки та дивіденди (доходи від відсотків та дивідендів).

У разі відсутності порушень (відмивання грошей, нелегальних доходів тощо) інформація про рахунки та доходи просто залишається у системі та не використовується для додаткової перевірки.

Яка відповідальність за нелегальні доходи та роботу?

Нелегальне працевлаштування в Чехії, тобто робота без підписання контракту або відповідного дозволу для іноземця, тягне за собою накладення штрафів, а у деяких випадках і більш серйозного покарання, депортації з країни зокрема. При цьому штрафи будуть накладені, як на працівника-нелегала, так і на його роботодавця.

Тип покарання буде залежати від характеру порушення та визначатиметься правоохоронними та судовими органами Чехії.