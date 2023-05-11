Один з найпопулярніших музеїв Італії тепер звучить українською: запрацював гід

Галерея Боргезе в Римі – один із найвідоміших музеїв Італії – тепер має аудіогід українською мовою. Його роботу вже протестували перші відвідувачі.

У День Європи в Галереї Боргезе вперше відбулась аудіоекскурсія українською мовою. Відтепер українці, які бажають відвідати один із найвидатніших музеїв країни, зможуть познайомитись з історією та мистецтвом Італії рідною мовою.

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Розповіді про експонати в Галереї Боргезе в українському аудіогіді звучать голосом улюбленої мільйонами українців актриси Ірми Вітовської. Проєкт із впровадження україномовних аудіогідів у світових музеях – це ініціатива Першої леді України Олени Зеленської. Такі гіди вже запустили для автобусних та човникових екскурсій у Копенгагені та в галереї "Бельведер‎" у Відні.

Перша українська аудіоекскурсія відбулась у відомій галереї в Римі / Фото фейсбук Посольства України в Італії

Боргезе — це картинна галерея і музей колекції античного мистецтва у Римі. Була заснована у 17 столітті. Тут зберігаються твори видатних художників: Рафаеля, Мікеланджело да Караваджо, Тіціана та інших. Сама галерея розташована в мальовничому парку Вілла-Боргезе у середмісті Рима. Це улюблене місце для прогулянок не тільки римлян, а й іноземних гостей.

Якщо ви у Римі, знайти Галерею Боргезе можна тут:

Piazzale Scipione Borghese, 5 00197 Roma