Дві бандури вкрали з кемпера, який був припаркований у старій частині польського міста. 24-річні близнючки, випускниці Чернігівського музичного училища імені Ревуцького, у розпачі.

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Бандуристки мали виступити на ювілеї однієї з польських компаній, а вже через тиждень дати концерт разом з популярним музичним гуртом Enej.

Ми об'їздили всю Європу, завжди залишали інструменти у машині, однак до цього нічого такого не траплялось. У Польщі бандура – не відомий інструмент, немає людей, які змогли б на ній заграти. Ми звертаємось до крадія з проханням повернути наші інструменти,

– висловились сестри в інтерв'ю одному з польських ЗМІ.

"Музичні інструменти дівчат виготовлені ще кілька десятиліть тому. Їх цінність набагато вища, ніж нових – вони навіть звучать інакше. Злодію складно буде їх продати – крадій не знав, що робить", – розповідає Сильвестр Бергольц, організатор музичної події.

До слова, польска поліція переглядає записи з камер відеоспостереження. Якщо злодія знайдуть, йому може загрожувати позбавлення волі терміном до 10 років за крадіжку з проникненням.