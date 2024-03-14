Більшість їздять в Україну до лікаря: з якими проблемами стикаються біженці в Угорщині

Українські біженці в Угорщині постають перед труднощами у доступі до медичної допомоги. Це змушує багатьох з них їздити в Україну, щоб відвідати лікарів.

Які перешкоди для отримання медичних послуг називають українські біженці в Угорщині – далі у матеріалі!

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Більшість біженців мають потреби, пов'язані зі здоров'ям

У нещодавньому дослідженні, проведеному Міжнародною організацією з міграції (МОМ), було опитано українських біженців в Угорщині щодо їхніх потреб у сфері охорони здоров'я. В опитуванні, яке проводилося з січня по грудень 2023 року, взяли участь 1 398 респондентів з 5 регіонів. Серед опитаних 81% становили жінки, 53% з яких були у віці 18 – 39 років.

24% респондентів, які в'їжджали в країну, мали принаймні одну дитину у віці 5 – 17 років, тоді як 10% прибули з дитиною віком до 4 років. Крім того, приблизно п'ята частина сімей біженців, як повідомлялося, має у своєму складі принаймні одну особу віком понад 60 років.

Водночас дослідження виявило, що 90% опитаних мають хронічні або важкі хвороби, 14% – проблеми із зором, а 9% – жінки, як годують груддю або при надії.

Що перешкоджає отримати медичну допомогу?

Першочерговими потребами біженців є медичні послуги: 26% респондентів вказали на це як на найбільш нагальну потребу, за ними йдуть ліки – 18%. Також 5% біженців висловили потребу в психологічній підтримці.

Опитування показало, що мовний бар'єр є основною перешкодою для доступу до медичних послуг для трьох чвертей (75%) респондентів. Ця проблема є більш поширеною серед жінок, 76% з яких вказали на неї як на перешкоду, порівняно з 67% чоловіків.

Також респонденти вказали на такі проблеми:

вартість медичних послуг – 39% опитаних;

відсутність документів – 28%;

великі черги – 28%;

дискримінація – 17%;

недоступність послуг – 14%;

відсутність транспорту до закладів охорони здоров'я – 6%.

Серед тих, хто вказав витрати як перешкоду для отримання медичної допомоги, 57% працездатні, але з них лише 37% мали роботу.

Чверть біженців в Угорщині їздять в Україну до лікарів / Фото Unsplash

70% респондентів повідомили, що платять за медичні послуги та ліки, і лише 30% не несуть жодних витрат з власної кишені.

Скільки біженців їздять в Україну до лікарів?

Багато українських біженців приймали рішення тимчасово повернутися в Україну, щоб отримати доступ до медичних послуг, як повідомляється в Річному звіті Представництва МОМ в Угорщині.

Зазначається, що 62% опитаних українців висловили намір відвідати Україну на термін до 30 днів, а 26% спеціально їдуть, щоб звернутися за медичною допомогою.