Большинство ездит в Украину к врачу: с какими проблемами сталкиваются беженцы в Венгрии

Украинские беженцы в Венгрии сталкиваются с трудностями в доступе к медицинской помощи. Это заставляет многих из них ездить в Украину, чтобы посетить врачей.

Какие препятствия для получения медицинских услуг называют украинские беженцы в Венгрии – далее в материале!

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Большинство беженцев имеют потребности, связанные со здоровьем

В недавнем исследовании, проведенном Международной организацией по миграции (МОМ), было опрошено украинских беженцев в Венгрии относительно их потребностей в сфере здравоохранения. В опросе, которое проводилось с января по декабрь 2023 года, приняли участие 1 398 респондентов из 5 регионов. Среди опрошенных 81% составляли женщины, 53% из которых были в возрасте 18 – 39 лет.

24% респондентов, которые въезжали в страну, имели по крайней мере одного ребенка в возрасте 5 – 17 лет, тогда как 10% прибыли с ребенком в возрасте до 4 лет. Кроме того, примерно пятая часть семей беженцев, как сообщалось, имеет в своем составе по крайней мере одного человека в возрасте более 60 лет.

В то же время исследование выявило, что 90% опрошенных имеют хронические или тяжелые болезни, 14% – проблемы со зрением, а 9% – женщины, как кормят грудью или в положении.

Что препятствует получить медицинскую помощь?

Первоочередными потребностями беженцев являются медицинские услуги: 26% респондентов указали на это как на наиболее насущную потребность, за ними следуют лекарства – 18%. Также 5% беженцев выразили потребность в психологической поддержке.

Опрос показал, что языковой барьер является основным препятствием для доступа к медицинским услугам для трех четвертей (75%) респондентов. Эта проблема является более распространенной среди женщин, 76% из которых указали на нее как на препятствие, по сравнению с 67% мужчин.

Также респонденты указали на следующие проблемы:

стоимость медицинских услуг – 39% опрошенных;

отсутствие документов – 28%;

большие очереди – 28%;

дискриминация – 17%;

недоступность услуг – 14%;

отсутствие транспорта в учреждения здравоохранения – 6%.

Среди тех, кто указал расходы как препятствие для получения медицинской помощи, 57% трудоспособные, но из них только 37% имели работу.

Четверть беженцев в Венгрии ездят в Украину к врачам / Фото Unsplash

70% респондентов сообщили, что платят за медицинские услуги и лекарства, и только 30% не несут никаких расходов из собственного кармана.

Сколько беженцев ездят в Украину к врачам?

Многие украинские беженцы принимали решение временно вернуться в Украину, чтобы получить доступ к медицинским услугам, как сообщается в Годовом отчете Представительства МОМ в Венгрии.

Отмечается, что 62% опрошенных украинцев выразили намерение посетить Украину на срок до 30 дней, а 26% специально едут, чтобы обратиться за медицинской помощью.