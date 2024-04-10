У Польщі виплати на дітей отримають не всі українські біженці: якою буде умова

Дітям з України виплачуватимуть допомогу в розмірі 800+ злотих, якщо вони відвідують школу в Польщі. Цю пропозицію висловив польський уряд.

Представники неурядових організацій, які допомагають біженцям, висловили свою підтримку запропонованій умові. Законопроєкт про допомогу українським біженцям містить додаткову вимогу.

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У Польщі виплати на дітей отримають не всі біженці

У нещодавній заяві заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Дущик заявив, що проєкт змін до закону про допомогу українським громадянам буде впроваджено. Ці положення покликані вдосконалити систему надання допомоги та запобігти будь-яким потенційним зловживанням.

В новому документі викладено положення програми "800+", яка надаватиме 800 злотих на місяць до повноліття (еквівалент 7 952 гривень), а також програми "Добрий старт", яка пропонуватиме 300 злотих (2 945 гривень) на шкільний стартовий набір.

Згідно з новими змінами, громадяни України тепер повинні будуть відповідати додатковій вимозі для отримання певних виплат. Законопроєкт передбачає, що українці матимуть право на виплату "800+", якщо проживають у Польщі з дитиною, яка проходитиме обов'язкову шкільну освіту.

Деякі батьки не приділяють належної уваги навчанню своїх дітей, через що вони залишаються поза системою навчання – польської чи української. Тому зміна правил може спонукати їх зарахувати дітей до школи,

– сказала директор одного з фондів Анета Жоховська.

Мацей Дущик додав, що обов'язкове шкільне навчання стосуватиметься українських дітей, за винятком учнів, які складатимуть випускні іспити.

Зауважимо, у Польщі магазини та супермаркети в країні не працюють у неділю. Днями до Сейму внесли законопроєкт, який має на меті дозволити торгівлю в цей традиційно неробочий день. Які зміни в роботі магазинів можуть ухвалити в Польщі – далі у матеріалі.