Українські біженці у Чехії можуть працювати без спецдозволу з наступного тижня

Громадяни України, які в'їхали до Чехії після початку війни РФ в Україні, вже з наступного тижня зможуть працювати на території країни без спеціального дозволу.

Вже у понеділок, 21 березня, у Чехії почне діяти спеціальний закон, що регулює надання захисту, віз, працевлаштування, соціального забезпечення, доступу до медичного обслуговування або освіти для біженців.

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Робота без спецдозволу

Іноземцям із країн, що не входять до ЄС, у Чехії зазвичай потрібні дозволи на роботу. Проте, за новим законом, біженці з України з візою мають такий самий статус, як і мігранти з посвідкою на проживання.

Тому їм не потрібно звертатися по дозвіл. Вони можуть шукати роботу безпосередньо, їм не потрібно йти до бюро з працевлаштування.

Безробітні та гуманітарна допомога

Біженці також зможуть зареєструватися як безробітні. Потім бюро з працевлаштування надасть їм консультації та, при дотриманні умов, підтримку та, за необхідності, перепідготовку та допомогу з працевлаштування.

Бюро праці вже запропонувало на своєму сайті 342 тисячі вакансій. Три чверті були для людей без освіти або з базовою освітою. Близько 13 тисяч посад призначалися для студентів університетів та 23 тисячі посад для випускників середніх шкіл.

Біженці також зможуть отримати нову гуманітарну допомогу у розмірі 5000 крон для забезпечення потреб та початку життя в Чехії. Вони мають право на це протягом місяця, відколи вони отримали візу.

Закон про працевлаштування та соціальне забезпечення біженців з України має діяти до кінця березня наступного року.

Скільки українських біженців в Чехії

За словами міністра внутрішніх справ Віта Ракушана, до Чехії прибуло 270 тисяч українців, половина з них – діти. За словами деяких губернаторів, кількість новоприбулих складає вже близько 300 тисяч людей. МВС Чехії вже видало понад 200 тисяч віз.

До слова, розпочала роботу UA Talents – платформа працевлаштування для українців, які вимушено залишили свої домівки та перемістилися до інших міст чи за кордон. Серед перших партнерів ініціативи – Meta (Facebook), Bolt, Axel Springer Verlag, Zalando, StepStone. Уже на старті доступні 5 000 пропозицій з роботи.

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