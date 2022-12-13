Українська у тренді: скільки людей по всьому світу вивчають нашу мову

Такі цифри наводить один з найпопулярніших сервісів для вивчення мов Duolingo. Попит спостерігається навіть у далеких від нас країнах.

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Найбільшою тенденцією 2022 року став глобальний сплеск кількості людей, які вивчають українську мову. У країнах, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, спостерігалося значне зростання,

– розповіли в Duolingo.

Так, за 6 місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла найбільше у тих країнах, де було прийнято найбільшу кількість біженців. Зокрема, мовиться про Німеччину, Польщу та Чехію.

Країни з найбільшим приростом тих, хто вивчає українську мову в 2022 році:

Ірландія 2229%; Німеччина 1651%; Польща 1615%; Нідерланди 1590%; Чехія 1513%.

Цікаво, що значний попит на українську спостерігається у далеких від нас країнах – Аргентині, Японії, В'єтнамі.



Українська мова стала найбільшим трендом на Duolingo / Графік зі звіту Duolingo

, за даними Duolingo, українська мова покращила свої позиції серед найпопулярніших мов у Великій Британії та США. У Британії наша мова посідає 17 місце, хоча минулого року займала 37-ме. У Сполучених Штатах попит на вивчення української зріс до 22 місця, у порівнянні з 36-м минулого року.

Самі українці також шукали мовні ресурси під час масових потрясінь, внаслідок яких було переміщено мільйони людей.

Чому українська стала трендом у 2022-му

Очевидно, сплеск популярності української мови обумовлений повномасштабною війною та висвітленням подій в усіх світових медіа. Впродовж 9-ти місяців Україна з'являється на перших шпальтах світових ЗМІ. Чимало людей, які раніше майже нічого не знали про нашу країну, зацікавилися українською культурою, мистецтвом і традиціями. Зокрема, багато іноземців стали вивчати українську, щоб виказати нам солідарність.

Крім того, аналітики Duolingo зазначають ще одну причину популярності – схожість до англійської, попри використання кириличних символів.