Українська у тренді: скільки людей по всьому світу вивчають нашу мову

Українська у тренді: скільки людей по всьому світу вивчають нашу мову
Джерело:Dualingo
З початку російського вторгнення українську мову почали вивчати понад 1,3 мільйона людей по всьому світу. Найбільше інтерес до нашої мови зріс в Ірландії.
Скільки людей почали вивчати українську в 2022
Такі цифри наводить один з найпопулярніших сервісів для вивчення мов Duolingo. Попит спостерігається навіть у далеких від нас країнах.
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Найбільшою тенденцією 2022 року став глобальний сплеск кількості людей, які вивчають українську мову. У країнах, які прийняли найбільшу кількість українських біженців, спостерігалося значне зростання,
– розповіли в Duolingo.
Так, за 6 місяців після вторгнення кількість людей, які вивчають українську мову, зросла найбільше у тих країнах, де було прийнято найбільшу кількість біженців. Зокрема, мовиться про Німеччину, Польщу та Чехію.
Країни з найбільшим приростом тих, хто вивчає українську мову в 2022 році:
- Ірландія 2229%;
- Німеччина 1651%;
- Польща 1615%;
- Нідерланди 1590%;
- Чехія 1513%.
Цікаво, що значний попит на українську спостерігається у далеких від нас країнах – Аргентині, Японії, В'єтнамі.
Українська мова стала найбільшим трендом на Duolingo / Графік зі звіту Duolingo
Самі українці також шукали мовні ресурси під час масових потрясінь, внаслідок яких було переміщено мільйони людей.
Чому українська стала трендом у 2022-му
Очевидно, сплеск популярності української мови обумовлений повномасштабною війною та висвітленням подій в усіх світових медіа. Впродовж 9-ти місяців Україна з'являється на перших шпальтах світових ЗМІ. Чимало людей, які раніше майже нічого не знали про нашу країну, зацікавилися українською культурою, мистецтвом і традиціями. Зокрема, багато іноземців стали вивчати українську, щоб виказати нам солідарність.
Крім того, аналітики Duolingo зазначають ще одну причину популярності – схожість до англійської, попри використання кириличних символів.