Украинский в тренде: сколько людей по всему миру изучают наш язык

С начала русского вторжения украинский язык начали изучать более 1,3 миллиона человек по всему миру. Больше всего интерес к нашему языку возрос в Ирландии.

Сколько людей начали изучать украинский в 2022 году

Такие цифры приводит один из самых популярных сервисов для изучения языков Duolingo. Спрос наблюдается даже в далеких от нас странах.

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Наибольшей тенденцией 2022 стал глобальный всплеск количества людей, изучающих украинский язык. В странах, принявших наибольшее количество украинских беженцев, наблюдался значительный рост,

– рассказали в Duolingo.

Так, за 6 месяцев после вторжения количество людей, изучающих украинский язык, выросло больше всего в тех странах, где было принято наибольшее количество беженцев. В частности, речь идет о Германии, Польше и Чехии.

Страны с наибольшим приростом изучающих украинский язык в 2022 году:

Ирландия 2229%;

Германия 1651%;

Польша 1615%;

Нидерланды 1590%;

Чехия 1513%.

Интересно, что значительный спрос на украинский наблюдается в далеких от нас странах – Аргентине, Японии, Вьетнаме.