Украинский в тренде: сколько людей по всему миру изучают наш язык

13 декабря 2022, 18:21
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Источник:

Dualingo

С начала русского вторжения украинский язык начали изучать более 1,3 миллиона человек по всему миру. Больше всего интерес к нашему языку возрос в Ирландии.

Сколько людей начали изучать украинский в 2022 году

Такие цифры приводит один из самых популярных сервисов для изучения языков Duolingo. Спрос наблюдается даже в далеких от нас странах.

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Наибольшей тенденцией 2022 стал глобальный всплеск количества людей, изучающих украинский язык. В странах, принявших наибольшее количество украинских беженцев, наблюдался значительный рост,
– рассказали в Duolingo.

Так, за 6 месяцев после вторжения количество людей, изучающих украинский язык, выросло больше всего в тех странах, где было принято наибольшее количество беженцев. В частности, речь идет о Германии, Польше и Чехии.

Страны с наибольшим приростом изучающих украинский язык в 2022 году:

  • Ирландия 2229%;
  • Германия 1651%;
  • Польша 1615%;
  • Нидерланды 1590%;
  • Чехия 1513%.

Интересно, что значительный спрос на украинский наблюдается в далеких от нас странах – Аргентине, Японии, Вьетнаме.

Украинский язык стал самым большим трендом на Duolingo / График из отчета Duolingo

Заметим, по данным Duolingo, украинский язык улучшил свои позиции среди самых популярных языков в Великобритании и США. В Британии наш язык занимает 17 место, хотя в прошлом году занимал 37-е. В Соединенных Штатах спрос на изучение украинского вырос до 22 места по сравнению с 36-м в прошлом году.

Сами же украинцы искали языковые ресурсы во время массовых потрясений, в результате которых были перемещены миллионы людей.

Почему украинский стал трендом в 2022-м

По всей видимости, всплеск популярности украинского языка обусловлен полномасштабной войной и освещением событий во всех мировых медиа. В течение 9 месяцев Украина появляется на первых страницах мировых СМИ. Многие, ранее почти ничего не знавшие о нашей стране, заинтересовались украинской культурой, искусством и традициями. В частности, многие иностранцы стали изучать украинский, чтобы выразить нам солидарность.

Кроме того, аналитики Duolingo отмечают еще одну причину популярности – сходство с английским, несмотря на использование кириллических символов.

Автор: Марта Касіянчук