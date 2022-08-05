Мають право поїхати назад: у Єврокомісії захистили українок, що повернулися з ЄС

В мережі поширювалася інформація про те, що українки, які отримали в одній з країн ЄС тимчасовий захист, повернувшись в Україну, втрачають право виїжджати знову. У Європейській комісії відреагували на це.

Українки, що повернулися з ЄС, мають право знову поїхати до ЄС

Так, у Єврокомісії запевнили, що громадяни України мають право їздити додому і потім повертатися до ЄС – як на короткий час, так і надовго, але з різними правилами. Про це повідомила єврокомісар із внутрішніх справ Ільва Йоганссон.

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Йоганссон підкреслила, що при перетині кордону необхідно дотриматися певних процедур.

За її словами, в ЄК знають про випадки, коли українки після поїздки в Україну мали проблеми при повторному перетині кордону з країнами ЄС, де отримали тимчасовий прихисток. Вона запевнила, що наразі ця проблема вирішується.

Кожен, хто отримав захист ЄС, повинен мати право поїхати додому на короткий період, щоби відвідати батьків чи родину, чи з будь-якою іншою метою,

– наголошує єврокомісарка.

При цьому попередила, що в разі повернення на тривалий час українки мають знятися з реєстрації у тій країні, де отримали статус тимчасового захисту. Однак, в такому випадку вони не втрачають права повернутися і зареєструватися повторно.

Нагадаємо, Ільва Йоганссон приїздила до Києва з особистим візитом 2 серпня. Головна мета приїзду – обговорення питань й проблем українців, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС.

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