У Вроцлаві на білбордах з'являться історії українських біженок: для чого це потрібно

25 листопада 2022 , 20:25
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Джерело:

wroclaw.tvp.pl

В сусідній Польщі продовжує перебувати найбільша кількість українських біженців. Здебільшого це жінки з дітьми.

Як живуть українки у Польщі

Українкам прийшлося несолодко, деякі з них далеко від дому вже 9 місяців. У них є що розповісти всьому світові, тому у Вроцлаві на білбордах з'являться історії п'яти переселенок з України в рамках кампанії "Szacunek, wdzięczność, wspólnota" ("Шана, вдячність, спільнота").

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Проєкт "Шана, вдячність і спільнота" розробила вроцлавська міська рада за фінансування UNICEF. Його мета – сформувати соціальні зв'язки між українцями та поляками й показати, наскільки важливі взаємоповага, діалог і розуміння.

В межах кампанії жителі Вроцлава побачать історії 5 українок, які проживають у місті. У них йтиметься про те, як зустріли евакуйованих місцеві жителі на початку війни та як підтримка поляків допомогла жінкам стати незалежними й робити внесок у життєдіяльність міста.

За словами однієї з авторок цих історій – Юлії Богуславської – жінки, які беруть участь у соціальній кампанії, пережили важкі, зворушливі та сумні часи. Однак завдяки проєкту українки зможуть показати, що вони здатні інтегруватися та бути частиною польського суспільства, а також прикладом для інших.

Інформаційні матеріали соціального проєкту розмістять на білбордах, автобусних зупинках та у громадському транспорті.

У кінотеатрах та соціальних мережах демонструватимуться фільми з історіями жінок-біженок. Кампанія також включатиме проведення тематичних зустрічей, семінарів та дебатів.

Зауважимо, з початку війни в Україні до Вроцлава прибуло більше 100 000 українців. Більше 31 тисячі з них знайшли тут роботу, 10 000 дітей з родин біженців влаштовано до дитсадків та місцевих шкіл.
Автор: Марта Касіянчук