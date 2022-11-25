У Вроцлаві на білбордах з'являться історії українських біженок: для чого це потрібно

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Українкам прийшлося несолодко, деякі з них далеко від дому вже 9 місяців. У них є що розповісти всьому світові, тому у Вроцлаві на білбордах з'являться історії п'яти переселенок з України в рамках кампанії "Szacunek, wdzięczność, wspólnota" ("Шана, вдячність, спільнота").

Проєкт "Шана, вдячність і спільнота" розробила вроцлавська міська рада за фінансування UNICEF. Його мета – сформувати соціальні зв'язки між українцями та поляками й показати, наскільки важливі взаємоповага, діалог і розуміння.

В межах кампанії жителі Вроцлава побачать історії 5 українок, які проживають у місті. У них йтиметься про те, як зустріли евакуйованих місцеві жителі на початку війни та як підтримка поляків допомогла жінкам стати незалежними й робити внесок у життєдіяльність міста.

За словами однієї з авторок цих історій – Юлії Богуславської – жінки, які беруть участь у соціальній кампанії, пережили важкі, зворушливі та сумні часи. Однак завдяки проєкту українки зможуть показати, що вони здатні інтегруватися та бути частиною польського суспільства, а також прикладом для інших.