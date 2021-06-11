Чоловік намагався вивезти до Польщі рідкісного крокодила у багажнику авто: фото, відео

На польському пункті пропуску "Корчова" прикордонники натрапили на нетипову знахідку. У багажному відділенні автомобіля Peugeot, просто посеред інших речей, українець віз рідкісного крокодила.
Короткохвоста рептилія (підвид Osteolaemus tetraspis) охороняється Вашингтонською конвенцією CITES. Хоча українець віз не живого крокодила, а його опудало, конвенція діє також на частини та вироби, виготовлені з таких тварин.
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Короткохвості крокодили є дуже рідкісними, і мешкають переважно лише у західній та центральній частинах Африки.
Такі крокодили є рідкісним видом / Фото Służba Celno-Skarbowa
44-річний водій не мав жодних дозволів та навіть не намагався задекларувати на кордоні екзотичний екземпляр.
Перевозити таких тварин та їх опудала – незаконно / Фото Służba Celno-Skarbowa
Незаконне перевезення до Європейського Союзу, а також торгівля особинами зникаючих видів у межах Європи є злочином, що карається позбавленням волі від 3 місяців до 5 років.
Прикордонники знайшли у багажнику авто рідкісного крокодила: дивіться відео