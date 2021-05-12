Щоб веселіше було: житомирянин намагався перевезти в Польщу марихуану та галюциногенні гриби

На пункті пропуску "Ягодин" українські прикордонники виявили у 33-річного жителя Житомира наркотики. Знайти незаконні речовини допоміг службовий собака.

Чоловік їхав у Польщу на заробітки. Наркотики українець спакував у пляшки та пакети, які намагався перевезти у кишенях одягу, а також взяв із собою кілька пристроїв для їх вживання.

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Всього у житомирянина вилучили 400 грамів сіро-зеленої речовини рослинного походження. Крім цього, чоловік також мав при собі сушені гриби. Українець сам зізнався прикордонникам, що вони містять галюциногени.

Вилучені речі та предмети передано співробітникам Служби безпеки України, а також правоохоронцям направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення.

Чоловіку загрожує кримінальне провадження за статтею 305 Кримінального кодексу України, а саме "Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів".

У житомирянина вилучили заборонені речовини: фото Державної прикордонної служби України