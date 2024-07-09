Uber пропонує подорожі на човнах та яхтах

У рамках підготовки до Олімпійських ігор компанія представила Uber Cruise – безплатну поїздку вздовж Сени. Ця послуга діятиме з 12 липня по 3 серпня, пропонуючи туристам можливість насолодитися знаковими пам'ятками, насолоджуючись безплатним келихом вина.

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З липня у Венеції з'явиться новий вид транспорту – човнові перевезення. Відтепер мандрівники можуть забронювати поїздку через додаток Limo Boat, кожен човен може вмістити до шести пасажирів. Послуга буде доступна з 8:00 до 22:00, а вартість поїздки становитиме 120 євро.

Човни Uber повернуться і на острів Міконос – протестували їх ще минулого сезону. Новий транспортний сервіс пропонується відвідувачам Афін, Корфу та Санторіні. Послуга працюватиме з 9:00 до 21:00, дозволяючи мандрівникам зручно дістатися до місця призначення водним транспортом. Ціни на цю послугу стартують від 200 євро.

Uber пропонує подорожі на човнах та яхтах / Фото Uber

З серпня з'явиться опція Uber яхт із острова Ібіца. Для того, щоб отримати доступ до послуги, користувачі повинні заздалегідь забронювати через спеціальний додаток. Яхти відправляються щодня о 12:00. Вартість приватної подорожі оцінюється приблизно в 1 600 євро.