Місто хоче постати перед відвідувачами у новому амплуа – показати туристам не лише нестримні розваги, а й свою багату культуру та історію.

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Амстердам у новому світлі

Хоча місто послаблює свій заклик "тримайтеся подалі", воно все ж прагне контролювати шумних гостей. Амстердам відчайдушно намагався позбутися свого іміджу "столиці вечірок" з обмеженим успіхом.

Кампанія "‎Stay Away", яка мала відвадити п'яних британських туристів від міста у 2023 році, зазнала невдачі. Тому столиця Нідерландів тепер експериментує з більш м'яким підходом і пропонує любителям вечірок альтернативу.

В новій кампанії "Оновіть свій погляд", яка стартує на початку наступного року і триватиме до 2025-го, Амстердам сподівається залучити "інших відвідувачів". Новий підхід для туризму – побачити місто очима місцевих жителів.

Нова кампанія спрямована не на тих, хто шукає гострих вражень у міському Кварталі червоних ліхтарів та кофішопах, вона рекламує іншу сторону міста – вільну від провокацій, наркотиків та сексу.

Кампанія "‎Оновіть свій погляд" познайомить гостей столиці з життям справжніх амстердамців, покаже їм мистецтво Нідерландів, рекламуватиме прогулянки на велосипедах, зелений туризм та продемонструє відвідувачам ЛГБТК+ культуру Амстердама.

Нова туристична стратегія стартує в Амстердамі з наступного року і триватиме до кінця 2025-го.

Натовп у Кварталі червоних ліхтарів / Фото Unsplash

Що таке кампанія "Stay Away‎" і чому вона не спрацювала?

Принцип "‎Тримайтеся подалі" привернув увагу преси в березні цього року. Спершу програма, яка мала вгамувати молодих британських туристів. Та згодом це правило поширили на всіх чоловіків віком 18 – 35 років з країн ЄС та Нідерландів. Але намагання припинити гучні вечірки в Амстердамі поки не спрацювали.

Кампанія мала стримати непристойну поведінку туристів в центрі міста. Найбільше це стосувалося тих, хто святкував в Амстердамі парубоцькі вечірки. Для цього ввели заборону на куріння марихуани у Кварталі червоних ліхтарів та почали раніше закривати заклади.

Мер Амстердама Фемке Халсема наголошує, що порушення правил поведінки може призвести до штрафів та судимостей. Але поки що це не сильно відлякує шумних туристів. Імідж міста вдалося дещо змінити, але поки гості Амстердама ще знайомляться з новими правилами.

Також Амстердам підвищить туристичний податок. Тепер у столиці Нідерландів він буде найвищим в усій Європі. Детальніше про це – за посиланням.