Морози та снігопади: туристів, які збираються на свята до Європи, попередили про сильні холоди

Мандрівникам, які планують відвідати Північну та Західну Європу на зимові канікули, рекомендують бути готовими до холоду. Оскільки чимало країн охопили сильні морози та снігопади.

Морозна погода вже почала спричиняти збої в подорожах у деяких країнах Північної Європи, а деякі аеропорти були змушені скасувати рейси. Велика Британія є однією з країн, які скасували багато рейсів через низьку температуру.

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Туристів, які збираються на свята до Європи, попередили про холоди

Інші країни, такі як Польща, Франція та Фінляндія, також відчувають перебої в подорожах через низькі температури.

Зокрема, хуртовини на території Польщі призвели до масштабних перебоїв у транспортному сполученні. Враховуючи загрозу снігопадів, Інститут метеорології Польщі порадив громадянам бути обережними, потрапляючи в регіони, які постраждали від сильного снігу.

Засніжена Польща / Фото із твіттеру @MeruBhaiya