Морози та снігопади: туристів, які збираються на свята до Європи, попередили про сильні холоди
Джерело:SchengenVisaInfo.com
Мандрівникам, які планують відвідати Північну та Західну Європу на зимові канікули, рекомендують бути готовими до холоду. Оскільки чимало країн охопили сильні морози та снігопади.
Морозна погода вже почала спричиняти збої в подорожах у деяких країнах Північної Європи, а деякі аеропорти були змушені скасувати рейси. Велика Британія є однією з країн, які скасували багато рейсів через низьку температуру.
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Туристів, які збираються на свята до Європи, попередили про холоди
Інші країни, такі як Польща, Франція та Фінляндія, також відчувають перебої в подорожах через низькі температури.
Зокрема, хуртовини на території Польщі призвели до масштабних перебоїв у транспортному сполученні. Враховуючи загрозу снігопадів, Інститут метеорології Польщі порадив громадянам бути обережними, потрапляючи в регіони, які постраждали від сильного снігу.
Франція також постраждала від морозу, тож нещодавно уряд країни оголосив попередження про сніг і ожеледицю, перевівши в стан підвищеної готовності загалом 28 департаментів. Протягом тижня у Франції очікується в середньому від двох до п'яти сантиметрів снігу по всій країні. З цієї причини Meteo France заявив, що продовження попередження буде загальним.
Суворі погодні умови зачепили також Фінляндію та інші скандинавські країни. На початку цього тижня південні райони Фінляндії постраждали від сильних вітрів та снігопадів. Враховуючи поточну ситуацію в країні, влада Гельсінкі застерегла автомобілістів від необов'язкових поїздок.
Менеджер Fintraffic Санна Пійлінен також порадила всім бути обережними, й закликала дотримуватися безпечної дистанції за кермом та регулювати швидкість залежно від погоди й дорожніх умов.
Попри те, що холодна погода охопила кілька частин країни, мандрівники не втратили бажання дістатися до континенту, щоб відсвяткувати Різдво та Новий рік.