Видряпав на Колізеї своє ім'я: як покарають туриста-вандала

У Римі турист вирішив залишити на Колізеї своє ім'я та ім'я своєї нареченої. Він видряпав ключами ініціали просто на стіні античного амфітеатру.

Чоловік залишив напис "‎Ivan+Haley 23" на одній з найвидатніших історичних пам'яток сучасності. Ба більше, цей момент зафільмували інші туристи і, судячи з настрою на відео, порушник був дуже задоволений своїм "‎подвигом".

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Що загрожує туристу

Обурливий інцидент стався 23 червня, інші туристи зняли акт вандалізму на відео. Тепер чоловікові загрожує штраф у 15 000 євро або ж до 5 років за ґратами.

Турист ключами подряпав стіну Колізею, щоб залишити ініціали: дивіться відео

Я вважаю цей вчинок негідним та ознакою великої безкультурності. Турист спотворив одне з найвідоміших місць у світі, історичну спадщину, таку як Колізей, щоб видряпати ім'я своєї нареченої. Я сподіваюся, що той, хто це зробив, буде знайдений та покараний відповідно до наших законів,

– сказав міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано.

Хто був цей чоловік поки невідомо. Його шукають правоохоронці. Адміністрація Колізею подала скаргу, коли побачила опубліковане відео у соцмережах. Всього за перші шість місяців 2023 року є вже чотири справи через пошкодження відомої римської арени.

Нагадаємо, цього року у Колізеї побудували скляний ліфт для людей з інвалідністю. Тепер вони зможуть піднятися на найвищі поверхи та насолодитися панорамним видом. Будівництво цього ліфту тривало понад 5 років. Шахту встановили таким чином, аби не вносити будь-які зміни до старовинної будівлі. Адже Колізею вже понад 2 000 років.

– це грандіозна антична споруда в Римі. Цей амфітеатр можна сміливо назвати символом Вічного міста. У Римській імперії на арені проводили гладіаторські бої та інші публічні заходи. У 2007 році Колізей було визнано одним з Семи Нових чудес світу.