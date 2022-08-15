У центрі Варшави зросте вартість паркування

Влада Варшави анонсувала підвищення цін за паркування в центрі міста. У польській столиці з'являться відповідні зони, де діятимуть більші тарифи.

Варшава, як і більшість європейських столиць, завантажена трафіком, а питання паркування – болюче. Кожен водій, їдучи у справах чи на роботу, намагається залишити машину якомога ближче до центру. Втім, знайти вільне місце на парковці – ще той квест. Часто автолюбителі просто кружляють прилеглими вулицями в очікуванні, коли звільниться місце.

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Зокрема мовиться про квартали, які розташовані поблизу Старого міста та Королівського тракту. Саме в цих районах зони платного паркування стануть дорожчими.

Якою буде вартість першої години паркування у Варшаві

Вже кілька років нормативні акти дозволяють органам місцевого самоврядування вводити дорожчі підзони на вулицях, де паркування в неробочі дні також платне. Такою опцією вже скористалися Краків (6 злотих за годину) та Познань (7 злотих). У Варшаві поки немає таких зон. Однак на сесії Варшавської ради місцеві урядовці ухвалили рішення про підвищення плати. Перша година коштуватиме 4,50 злотих. Крім цього, будуть вищі комісії за ухилення від сплати.

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