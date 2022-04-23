Травневі вихідні у Польщі: повний перелік неробочих днів

На поляків чекає один додатковий вихідний у травні. Читайте далі, який день буде неробочим цьогоріч.

Так, у Польщі на травень припадає два державні свята. Вони постійні й щороку не змінюють своєї дати, як, наприклад, Великдень.

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Травневі вихідні у Польщі

В останньому весняному місяці поляки святкуватимуть 1 травня День праці, та День Конституції – 3 травня. Але оскільки перше число і так припадає на неділю, то додатковий вихідний буде лише з нагоди Дня Конституції – 3 травня (вівторок).

Однак, якщо у вас є можливість взяти вихідний 2 травня (у понеділок), тоді легко можна організувати подовжений вікенд, який триватиме 4 дні.

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