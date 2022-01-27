Тест на коронавірус в Польщі: де можна зробити безкоштовно

Від сьогодні, з 27 січня, жителі республіки зможуть безплатно зробити антигенний тест на COVID-19 в польських аптеках. Скерування від лікаря при цьому не є обов'язковим.

У Міністерстві здоров'я зауважили, що результати зроблених в аптеках тестувань відображатимуться у COVID-сертифікатах європейського зразка на 48 годин. Відтак, з ними можна буде подорожувати до тих країн, які вимагають негативних тестів у мандрівників, які прибувають з-за кордону.

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Що відомо про безплатне тестування на коронавірус в польських аптеках

Акцію спонсорує Національний фонд здоров'я Польщі (NFZ). Зробити безплатний тест на коронавірус можна буде лише в тих аптеках, які зможуть забезпечити дотримання стандартних вимог гарантії безпеки. Насамперед йдеться про те, що аптека повинна мати окреме приміщення для здійснення тестування. Такими аптеками, скоріш за все, стануть ті, де зараз проводять вакцинування проти COVID-19. Таких місць у Польщі сьогодні є близько 1,3 тисячі.

Антигенні тести на COVID-19 виконуватимуть фармацевти, які пройшли спеціальний онлайн-курс підготовки. На місці потрібно буде заповнити коротку анкету. Скерування від лікаря не вимагатимуть.

Результати антигенних тестів на коронавірус будуть приходити в SMS-повідомленнях на телефони відвідувачів. Крім того, їх вноситимуть у базу даних, щоб вони були доступні в електронних кабінетах пацієнтів (Internetowe Konto Pacjenta).

Варто зауважити, що людина, яка отримала позитивний результат тесту, зобов'язана самоізолюватися. Через 10 днів з моменту отримання підтвердження зараження вірусом вона зможе оформити спеціальний "зелений сертифікат", який дозволить уникати деяких обмежень, але визнаватиметься лише в Польщі.

COVID-19 в Польщі

Нагадуємо, що за час пандемії у Польщі коронавірус підхопили 4,64 мільйона жителів.

Померли від ускладнень, спричинених вірусом, 104 тисячі людей.

Вакциновано 57% населення. Всього було введено 51 мільйон доз препаратів вакцин.

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