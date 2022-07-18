Тбілісі припиняє програму з забезпечення житлом українських біженців

Грузія стала однією із тих країн, які прийняли чимало українських біженців. Там вони знайшли тимчасовий прихисток.

Тбілісі перестане надавати житло біженцям з України

Більшість українців прибувають до столиці Грузії – Тбілісі. У рамках програми вже було прийнято понад 5 100 осіб – їх розміщували у різних готелях із триразовим харчуванням. Втім, Тбілісі вирішило згорнути програму забезпечення біженців з України житлом.

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Так, вона припинить діяти вже з 31 липня 2022 року. Оскільки ця програма була започаткована мерією Тбілісі в березні цього року і мала визначений термін – до 1 серпня. Міська влада не продовжила програму. Тому українським біженцям більше не надаватимуть житло у Тбілісі.

Виходячи з цього, 31 липня 2022 року мерія Тбілісі призупинить чинну програму,

– наголошується в повідомленні мерії.

Також повідомляється, що українські біженці з 15 липня будуть щомісяця отримувати грошову допомогу. Вона визначена в розмірі 300 ларі (близько 100 доларів) на сім'ю і 45 ларі (16 доларів) на особу додатково. Крім того, міжнародні організації розглядають пакет допомоги в розмірі 235 ларі (80 доларів) на особу.

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