У Польщі з'явилася нова стипендія для українців: хто і скільки може отримати

29 серпня 2023, 16:10
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Джерело:

mieroszewski.pl

Польща пропонує українцям чимало фінансової підтримки. Зокрема, нещодавно з'явилася ще одна – українські науковці можуть претендувати на стипендію на місяць досліджень у Польщі.

Стипендія для українських науковців у Польщі

Стипендіальна програма "Місяць в Польщі" імені Юліуша Мєрошевського спрямована на іноземних науковців із Центрально-Східної Європи. Хто може отримати та скільки – дізнайтеся далі! 

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Так, окрім українців, на стипендію можуть претендувати науковці з:

  • Вірменії;
  • Азербайджану;
  • Білорусі;
  • Грузії;
  • Молдови;
  • Росії.

Стипендія дозволить науковцям, які її отримають, проводити короткі наукові дослідження. Наприклад, інтерв'ю та опитування. А також архівні та бібліотечні запити в галузях історії, політичної ситуації та культури і спадщини народів Центральної та Східної Європи.

Учасниками програми можуть бути:

  • іноземці, які вже ведуть дослідження в Польщі або планують це робити;
  • особи, які займаються науковою діяльністю та готові втілювати науковий проєкт;
  • працівники академічних центрів, які мають досягнення в науковій діяльності та можуть це документально підтвердити;
  • особи без докторського ступеня, але студенти докторських програм, які мають документально підтверджені досягнення в науковій діяльності.

В межах програми учасники отримають 6 500 злотих (57 900 гривень) грошової підтримки, а також новий досвід та цінні контакти з науковцями в Польщі.

Українські науковці можуть претендувати на стипендію у Польщі​ / Фото UnSplash

Як подати заявку?

Для подачі заявки потрібно:

Програма не має чіткого дедлайну, і заявки будуть приймати постійно, до вичерпання коштів. Аплікації можна заповнювати польською або англійською мовами. Результати конкурсного відбору повідомлять кандидатам через листи на електронну пошту.

Зауважте: з квітня українські біженці у Польщі отримали можливість подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання замість тимчасового захисту. При цьому у 2023 році помітно скоротилася кількість українців, які звертаються за посвідками, порівняно з попереднім роком. Чому так відбувається – розповідаємо за посиланням! 
Автор: Марта Касіянчук