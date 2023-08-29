У Польщі з'явилася нова стипендія для українців: хто і скільки може отримати
Джерело:mieroszewski.pl
Польща пропонує українцям чимало фінансової підтримки. Зокрема, нещодавно з'явилася ще одна – українські науковці можуть претендувати на стипендію на місяць досліджень у Польщі.
Стипендія для українських науковців у Польщі
Стипендіальна програма "Місяць в Польщі" імені Юліуша Мєрошевського спрямована на іноземних науковців із Центрально-Східної Європи. Хто може отримати та скільки – дізнайтеся далі!
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Так, окрім українців, на стипендію можуть претендувати науковці з:
- Вірменії;
- Азербайджану;
- Білорусі;
- Грузії;
- Молдови;
- Росії.
Стипендія дозволить науковцям, які її отримають, проводити короткі наукові дослідження. Наприклад, інтерв'ю та опитування. А також архівні та бібліотечні запити в галузях історії, політичної ситуації та культури і спадщини народів Центральної та Східної Європи.
Учасниками програми можуть бути:
- іноземці, які вже ведуть дослідження в Польщі або планують це робити;
- особи, які займаються науковою діяльністю та готові втілювати науковий проєкт;
- працівники академічних центрів, які мають досягнення в науковій діяльності та можуть це документально підтвердити;
- особи без докторського ступеня, але студенти докторських програм, які мають документально підтверджені досягнення в науковій діяльності.
В межах програми учасники отримають 6 500 злотих (57 900 гривень) грошової підтримки, а також новий досвід та цінні контакти з науковцями в Польщі.
Українські науковці можуть претендувати на стипендію у Польщі / Фото UnSplash
Як подати заявку?
Для подачі заявки потрібно:
- заповнити аплікаційну форму;
- надіслати її на електронну адресу: stypendia@mieroszewski.pl.
Програма не має чіткого дедлайну, і заявки будуть приймати постійно, до вичерпання коштів. Аплікації можна заповнювати польською або англійською мовами. Результати конкурсного відбору повідомлять кандидатам через листи на електронну пошту.Зауважте: з квітня українські біженці у Польщі отримали можливість подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання замість тимчасового захисту. При цьому у 2023 році помітно скоротилася кількість українців, які звертаються за посвідками, порівняно з попереднім роком. Чому так відбувається – розповідаємо за посиланням!