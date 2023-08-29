У Польщі з'явилася нова стипендія для українців: хто і скільки може отримати

Стипендіальна програма "Місяць в Польщі" імені Юліуша Мєрошевського спрямована на іноземних науковців із Центрально-Східної Європи. Хто може отримати та скільки – дізнайтеся далі!

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Так, окрім українців, на стипендію можуть претендувати науковці з:

Вірменії;

Азербайджану;

Білорусі;

Грузії;

Молдови;

Росії.

Стипендія дозволить науковцям, які її отримають, проводити короткі наукові дослідження. Наприклад, інтерв'ю та опитування. А також архівні та бібліотечні запити в галузях історії, політичної ситуації та культури і спадщини народів Центральної та Східної Європи.

Учасниками програми можуть бути:

іноземці, які вже ведуть дослідження в Польщі або планують це робити;

особи, які займаються науковою діяльністю та готові втілювати науковий проєкт;

працівники академічних центрів, які мають досягнення в науковій діяльності та можуть це документально підтвердити;

особи без докторського ступеня, але студенти докторських програм, які мають документально підтверджені досягнення в науковій діяльності.

В межах програми учасники отримають 6 500 злотих (57 900 гривень) грошової підтримки, а також новий досвід та цінні контакти з науковцями в Польщі.

Українські науковці можуть претендувати на стипендію у Польщі​ / Фото UnSplash

Як подати заявку?

Для подачі заявки потрібно:

заповнити аплікаційну форму;

надіслати її на електронну адресу: stypendia@mieroszewski.pl.

Програма не має чіткого дедлайну, і заявки будуть приймати постійно, до вичерпання коштів. Аплікації можна заповнювати польською або англійською мовами. Результати конкурсного відбору повідомлять кандидатам через листи на електронну пошту.