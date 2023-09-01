Який штраф передбачено за вживання алкоголю в Стамбулі: актуальні правила

У найпопулярнішому туристичному місті Туреччини – Стамбулі – заборонено вживати алкоголь у громадських місцях. За це можуть оштрафувати.

Місцева влада Стамбула і раніше мала обмеження на вживання алкогольних напоїв у публічних місцях. Але їх часто ігнорували. Тому вирішили додатково нагадати і дещо посилити правила щодо спиртних напоїв і для місцевих, а особливо – для туристів.

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Де саме не можна вживати спиртне

Тож, у Стамбулі, заборонено вживати алкогольні напої у громадських місцях. За порушення передбачений штраф у 617 турецьких лір (це близько 23 доларів). Додаткові заходи вирішили запровадити через масові порушення громадського порядку та задля безпеки жінок.

Циркуляр влади Стамбула забороняє вживати алкоголь на вулицях міста. Конкретно, у таких місцях:

пляжі;

парки та сади;

набережні;

відкрите море;

місця для пікніків.

Заборона не поширюється на місця в Стамбулі, які мають ліцензію на продаж спиртного. Тобто, в кафе та ресторанах з терасами вживати міцні напої можна.

Губернатор міста Давут Гюль пояснив, що чинні закони і раніше регулювали розпиття алкоголю в громадських місцях, але їх здебільшого ігнорували.

Деякі особи та групи завдають шкоди навколишньому середовищу, вживаючи велику кількість алкоголю. Водночас жінки мають право проводити час у Стамбулі без остраху навіть пізно вночі – в парках і на пляжах, щоб їх не турбували,

– пояснив рішення Давут Гюль.

Нагадаємо, впродовж останніх 10 років у Туреччині діє заборона на продаж міцних напоїв після 22:00. За порушення цього закону можуть оштрафувати на суму до 870 доларів. Також у країні заборонено рекламувати алкогольні напої на вітринах магазинів.

Чи можуть у Туреччині заборонити систему "all inclusive"?

Підприємці Туреччини знову просять владу заборонити систему "‎all inclusive". Рішення поки не прийнято. Основний аргумент в тому, що турецький бізнес майже не заробляє на туристі, який відпочиває за цією системою. Річ у тім, що витрати іноземців скоротилися до мінімуму – вони більшу частину часу проводять на територіях готелю.

Попри те, що кількість туристів зростає, особа, яка кілька років тому витрачала у Туреччині 900 доларів за відпочинок, тепер витрачає в середньому менш як 2 долари поза готелем.