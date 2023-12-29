Багато туристів не зможе собі дозволити: ціни на квитки у палаци Стамбула здорожчають

Культурна програма в Стамбулі почне "кусатися". Музеї та інші пам'ятки різко підняли ціни, особливо для іноземних туристів. В результаті багато людей просто не зможуть дозволити собі такий вид розваг.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, з початку наступного року різко зросте плата за вхід до основних туристичних пам'яток, які перебувають у підпорядкуванні відділу музеології та популяризації Департаменту національних палаців. Якими будуть ціни – далі у матеріалі!

Читайте також Де відпочивають мільярдери й скільки вони можуть заплатити за відпустку

Стамбул змінює ціни на вхід у палаци

Адміністрація національних палаців Туреччини прийняла рішення про зміну ціни для туристів. Причому нові прайси будуть відчутно дорожчими, і почнуть діяти вже із 1 січня 2024 року.

Здебільшого подорожчання вплине на популярність серед туристів – як самостійних, так і організованих – комбінованих квитків, які дозволяють побачити основні пам'ятки за одну поїздку.

Так, наприклад:

комбінований квиток до палацу Долмабахче з відвідуванням чоловічої половини, гарему та художнього музею обійдеться у 1 050 лір / 32 євро для туристів (для турецьких громадян – 150 лір / 5 євро);

з відвідуванням чоловічої половини, гарему та художнього музею обійдеться у 1 050 лір / 32 євро для туристів (для турецьких громадян – 150 лір / 5 євро); вхід у палац Топкапи, церква святої Ірини та гарем коштуватиме 1 500 лір / 46 євро (для місцевих – 250 лір / 8 євро).

Вхід у палац Топкапи в Стамбулі стане дорожчим / Фото Unsplash

Всі ціни практично у всі палаци міста стануть на 40 – 60% вищими. І торкнеться це переважно соло-туристів. Для груп ціни змінюються, але не так сильно – на 25% максимум.

Тож, ймовірно, екскурсійна "складова" відпочинку туристів у Туреччині значно зменшиться.

Популярні локації беруть плату з туристів за відвідування

У 2024 році популярні туристичні напрямки Європи оголосили про введення плати за в'їзд. Такі заходи мають допомогти боротися з надмірним туризмом і поставити на ноги туристичну галузь після пандемії.

Найпопулярнішим містом, яке ввело плату за відвідування, є Венеція. Але можуть бути сюрпризи і в інших відомих локаціях, про які не так багато розповідали у ЗМІ. То де наступного року слід готуватися платити за в'їзд чи збільшений туристичний податок – читайте за посиланням.