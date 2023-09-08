Американці пропонують відмити Статую Свободи до її первинного кольору

Культовий символ Сполучених Штатів – Статуя Свободи – зараз має характерний зелений відтінок. Але якого кольору вона була, коли її подарувала Франція у 1885 році?

Статуя Свободи – символ демократії, яка гордо височіє на Острові Свободи в Нью-Йоркській гавані. І американці, і туристи вже візуально звикли до її зеленуватого відтінку. Але зараз з'явилась ідея повернути їй первинний колір. То чи дійсно американці збираються відмити Статую Свободи – читайте далі.

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Якого кольору Статуя Свободи насправді

Статуя Свободи – жінка, яка впевнено тримає факел у правій руці, а в лівій – табличку з датою прийняття американської Декларації незалежності. У неї на голові – корона, прикрашена сімома шипами. Коли її подарувала Франція у 1885 році, ця знаменита пам'ятка не мала свого нинішнього яскравого забарвлення. Виразний зелений колір є результатом хімічної реакції.

Первинним відтінком статуї був мідний. Протягом перших десятиліть свого перебування у Нью-Йорку вона його зберігала. Але згодом колір змінився: спершу став темно-коричневим. А з роками Статуя Свободи покрилась характерним синьо-зеленим нальотом від опадів та води в гавані.

Чому Статуя Свободи зелена: дивіться відео з поясненням

Ідея повернути статуї оригінальний мідний відтінок стала досить популярною у соцмережі X (колишній Twitter). Але попередні такі спроби не вдалися: громадськість виступила проти. Адже американці вже звикли до того, як виглядає їхній культовий символ зараз.

Варто зазначити, якщо навіть вдасться відчистити величезну статую до її первинного вигляду, хімічна реакція з часом повториться і Статуя Свободи знову змінить колір.