П'яний водій з України в'їхав у житловий будинок в Польщі: відео

30-річний українець, який проживає в Шамотульському повіті в Польщі опинився в епіцентрі скандалу. На своєму авто чоловік врізався на великій швидкості у будинок і сильно пошкодив його.

Про це повідомили місцеві правоохоронці. В салоні авто, окрім винного в інцеденті, перебував ще пасажир.

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Що трапилося

Історія сталася 4 серпня. Мешканці будинку ще спали, коли у нього на значній швидкості врізався автомобіль Renault Koleos. Машина знесла захисний бар'єр біля будинку та пробила стіну. За словами мешканців, автомобіль також вибив вікна та пошкодив меблі.

На щастя, ніхто з людей, які на момент інциденту знаходилися у будинку, не постраждав. Люди спали в кімнатах, які не зачепило.

За кермом легковика, як підтвердили пізніше поліцейські та місцеві ЗМІ, був емігрант з України. Його та пасажира госпіталізували з травмами.

Українець не впорався з керуванням, бо був у стані алкогольного сп'яніння. Аналіз показав 2,5 проміле алкоголю в його крові.

Все, що сталося у ту ніч, зафіксували камери моніторингу. На записі видно, що небезпечна пригода відбулася о 4:36, а водій практично не гальмував.

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