Людський організм не справляється: небезпечна для здоров'я спека посилюється в Європі

Європа все частіше стикається зі спекою. Температурні показники такі високі, що людський організм не може впоратися.

Про це заявила Служба моніторингу клімату ЄС Copernicus і Всесвітня метеорологічна організація.

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Небезпечна для здоров'я спека посилюється в Європі

В останньому кліматичному звіті вчені висвітлили безпрецедентні погодні явища минулого року. Особливо слід відзначити липневу спеку, під час якої 41% південної Європи зазнав екстремального теплового стресу – це найбільша територія в Європі, яка постраждала від таких умов за всю історію спостережень.

Екстремальна спека становить особливу небезпеку для здоров'я людей, які працюють на відкритому повітрі, людей похилого віку та людей з уже наявними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання та діабет,

– йдеться у повідомленні.

Наприклад, у липні 2023 року в деяких районах Італії було зареєстровано на 7% більше смертей, ніж зазвичай. Загалом, за останні 20 років смертність від спеки в Європі зросла приблизно на 30%.

2023 рік став найспекотнішим в історії

Торік глобальна температура злетіла до безпрецедентного рівня, що зробило його найспекотнішим роком за всю історію спостережень. Європа виявилася континентом, що зазнав найбільш стрімкого підвищення температури. 2024 рік може стати ще спекотнішим.

Спека також сприяла екстремальним погодним умовам, зокрема повеням. Пов'язано це з тим, що тепліша атмосфера може утримувати більше вологи, спричиняючи сильніші зливи.

Так, у Греції сталася найбільша в ЄС лісова пожежа, а Альпійські льодовики втратили 10% свого об'єму, що залишився, протягом 2022 і 2023 років.