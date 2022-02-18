З соціальним посилом: польський виробник кави запустив рекламну кампанію на Pornhub

Польський виробник кави Golden Bow Solutions запустив рекламну кампанію на сайті для дорослих Pornhub. За словами її авторів вона має соціальне підґрунтя.

Кампанія, яка стартувала в лютому 2022 року, триватиме до кінця місяця. У Golden Bow Solutions впевненні, що вона має підтримати перші кроки на шляху справжніх стосунків.

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Реклама покликана спонукати людей відірватися від перегляду порно і сфокусуватися на вже існуючих стосунках в реальному житті. Крім того, виробники кави запевняють, що їх продукт допоможе користувачам найпопулярнішого сайту серед дорослих налагодити реальне спілкування.

Кампанія покликана реагувати на негативний вплив надмірного використання порнографії і заохочувати відкривати нові стосунки у реальному світі,

– заявили у Golden Bow Solutions.

Польський виробник кави запустив рекламну кампанію на Pornhub / Фото інстаграм The Warsaw

Порносайти можуть негативно позначатися на стосунках між людьми. А ми виробляємо каву – продукт, який тісно пов'язаний з комунікацією. Ми просто об'єднали два цих факти,

– додають виробники кави.

Польський виробник кави запустив рекламну кампанію на Pornhub / Фото інстаграм The Warsaw

Спонукати користувачів до реального спілкування покликані і заклики, які були використанні в рекламі, наприклад:

"Гарячі горнятка кави у твоєму місті";

"Хочеш зустрітися? Почнемо з кави".

Польський виробник кави запустив рекламну кампанію на Pornhub / Фото інстаграм The Warsaw