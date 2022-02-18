З соціальним посилом: польський виробник кави запустив рекламну кампанію на Pornhub
Джерело:Wiadomosci Handlowe
Польський виробник кави Golden Bow Solutions запустив рекламну кампанію на сайті для дорослих Pornhub. За словами її авторів вона має соціальне підґрунтя.
Кампанія, яка стартувала в лютому 2022 року, триватиме до кінця місяця. У Golden Bow Solutions впевненні, що вона має підтримати перші кроки на шляху справжніх стосунків.
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Реклама покликана спонукати людей відірватися від перегляду порно і сфокусуватися на вже існуючих стосунках в реальному житті. Крім того, виробники кави запевняють, що їх продукт допоможе користувачам найпопулярнішого сайту серед дорослих налагодити реальне спілкування.
Кампанія покликана реагувати на негативний вплив надмірного використання порнографії і заохочувати відкривати нові стосунки у реальному світі,
– заявили у Golden Bow Solutions.
Польський виробник кави запустив рекламну кампанію на Pornhub / Фото інстаграм The Warsaw
Порносайти можуть негативно позначатися на стосунках між людьми. А ми виробляємо каву – продукт, який тісно пов'язаний з комунікацією. Ми просто об'єднали два цих факти,
– додають виробники кави.
Польський виробник кави запустив рекламну кампанію на Pornhub / Фото інстаграм The Warsaw
Спонукати користувачів до реального спілкування покликані і заклики, які були використанні в рекламі, наприклад:
- "Гарячі горнятка кави у твоєму місті";
- "Хочеш зустрітися? Почнемо з кави".
Польський виробник кави запустив рекламну кампанію на Pornhub / Фото інстаграм The Warsaw