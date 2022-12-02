"Київ" – у десятці найпопулярніших слів в Японії за 2022 рік

У 2022 році України на слуху в усього світу. А слово "Київ" й взагалі потрапило в ТОП-10 популярних слів у Японії.

"Київ" – одне з найпопулярніших слів у Японії

Усе почалося з кінця березня, коли в Японії, аби продемонструвати солідарність з Україною, прийняли рішення писати назву української столиці "Київ". Ця новина розлетілася місцевими ЗМІ і в соцмережах. За цим пошуковим запитом також відображалася інформація в Японії про звільнення Київщини і про звірства окупантів в Бучі, де були знайдені понад 400 тіл мирних жителів.

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Тоді назва української столиці "Київ" закарбувалося як слово, яке асоціюється з жорстокістю війни,

– зазначили автори рейтингу.

Які ще слова потрапили у ТОП-10

Крім слова "Кіу" (Київ), у 2022 році увійшли слова "Муракамі-сама" (відомий бейсболіст), "куцуне-дансу" (танець-лисиця), "державний похорон" (йдеться про похорон колишнього прем'єра країни Шиндзо Абе), "падіння єни", "темаедори" (прохання при покупках вибирати харчі, у яких незабаром закінчується термін придатності) "сиран кедо" (використовується наприкінці пропозицій, щоб уникнути категоричних тверджень).

У Японії з 1984 року вибирають десять нових трендових слів, що стали відомими у суспільстві і широковживаними протягом року.