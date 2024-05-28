Що буде з українцями в Німеччині за 5 років: дали новий прогноз

Німеччина спрогнозувала терміни повної інтеграції українських біженців на ринку праці. За їхніми оцінками, очікується, що середній рівень зайнятості українців досягне 45% після п'яти років проживання в країні.

У новому звіті, опублікованому Інститутом досліджень ринку праці та професій (IAB), прогнозується, що 55% працездатних біженців може знадобитися до десяти років для того, щоб знайти роботу в Німеччині.

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Скільки українців знайдуть роботу в Німеччині через 5 років

У нещодавньому дослідженні, проведеному IAB, прогнозується, що середній рівень зайнятості українських біженців у Німеччині становитиме 45% через п'ять років і 55% через десять років проживання в країні.

Фактором, який сприяє низькому рівню виходу на ринок праці, є значна кількість жінок, які є одинокими батьками й відповідають за догляд за дітьми. Також деякі біженці стикаються з проблемами зі здоров'ям, які перешкоджають їхньому працевлаштуванню.

З іншого боку, українці мають високий рівень освіти та професійної підготовки, а також намагаються вивчити місцеву мову, що, як очікується, прискорить їхню інтеграцію в робочу силу.

За даними німецького уряду, у лютому 2024 року у Німеччині були працевлаштовані 21% працездатних (15 – 65 років) українських біженців. Близько 119 тисяч мали роботу за умови сплати внесків соціального страхування, а 37 тисяч мали мініроботу (часткова зайнятість). Ще багато хто проходить підготовку на інтеграційних та мовних курсах.

Шкільну, професійно-технічну або вищу освіту здобувають 59 000 громадян України. Зазначається, що вони також будуть доступні для німецького ринку праці.

Німеччина хоче уповільнити потік українських біженців

Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини оголосило про плани запровадити стандартизовану систему прийому українських біженців до Європейського Союзу. Німеччина приймає у 20 разів більше кількість українців порівняно з Францією.

У відповідь на занепокоєння щодо напливу біженців, які шукають захисту в інших європейських країнах, німецькі урядовці пропонують нову систему розподілу новоприбулих українців серед країн ЄС.