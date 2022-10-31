Скільки українців залишатимуться за кордоном

Як йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України за жовтень 2022 року, країнам Європи слід бути готовим до збільшення потоку мігрантів з України. Зокрема, виїзд українців за кордон зумовлюють високі безпекові ризики через війну, які збережуться щонайменше до середини 2023 року.

Читайте також 5 мільйонів клієнтів довіряють TransferGo: новий рекорд компанії

Крім цього, серед причин виїзду називають непростий опалювальний сезон, який очікує українців у 2022 – 2023 років. Усе через постійні атаки Росії по об'єктах енергетичної системи України. Тож, за прогнозами НБУ, на кінець цього року за межами України перебуватимуть 8 мільйонів наших земляків.

Зі зменшенням безпекових ризиків з другої половини наступного року очікується активізація повернень громадян, хоча наприкінці 2024 року за кордоном, за припущеннями НБУ, усе ще залишатиметься близько 5 мільйонів осіб, що зумовить відповідне зменшення робочої сили та закладає ризики для післявоєнного відновлення,

– йдеться в звіті НБУ.

За даними ООН, з 24 лютого до 30 вересня Україну покинуло 13,4 мільйона осіб, а повернулося – 6,3 мільйона осіб. Ще 4,2 мільйона українців отримали статус тимчасового захисту в країнах ЄС.