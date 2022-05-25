Скільки українських біженців змогли знайти роботу в Іспанії

Після початку широкомасштабної війни українці ринули в Європу у пошуках прихистку. Так, чимало біженців вирішили зупинитися в Іспанії. Скільком громадянам України вдалося працевлаштуватися, розповідаємо далі.

За деякими даними, до Іспанії прибуло 130 тисяч українців від 24 лютого. Однак поки точну кількість назвати важко, позаяк не всі біженці реєструються в країні офіційно, зупиняючись у родичів, друзів, знайомих та в іспанських сім'ях, які зголосилися прийняти в себе громадян України.

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Разом з тим, у Міністерстві інтеграції, соціального забезпечення та міграції кажуть, що в Іспанії зараз офіційно перебуває 47 231 український біженець у працездатному віці.З них переважна більшість – жінки, на яких припадає 77%.

З цих понад 47 тисяч близько 6,5% змогли знайти роботу на території Іспанії. Як правило, українцям вдається працевлаштуватися у сфері послуг (29% усіх працевлаштованих), у сільському господарстві (10%), на будівництві (9,7%) та в торгівлі (7,7%).

Влада вважає, що це зовсім непоганий результат, адже не так просто влаштувати на роботу близько 3 тисячі людей, коли в країні панує загальне безробіття.

Три обов'язкові фази адаптації біженців в Іспанії

Фахівці стверджують, що українцям, яким вдалося влаштуватися в Іспанії завдяки родичам чи друзям, швидше за все, доведеться звернутися по соціальну допомогу. А державна система інтеграції біженців в іспанське суспільство передбачає 3 етапи:

Проживання в гуртожитку, коли усі витрати на себе бере соціальна служба (перших пів року). При цьому дорослим передбачено 50 євро кишенькових грошей щомісяця, а дітям – 19 євро. Наступні 6 місяців – біженцям починають виплачувати допомогу у розмірі від 300 до 500 євро на місяць, і їм можна переїхати з гуртожитку. Ще через пів року, якщо людина до цього часу залишається безробітною, їй виплачують "мінімальний дохід" у розмірі від 491,63 до 1189,75 євро на місяць (залежить від кількості членів сім'ї).

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