Так, за словами заступника очільника Міністерства сім’ї та соцполітики Станіслава Шведа, на допомогу українським біженцям Польща витратила понад 2,6 мільярда злотих у 2022 році. Кошти були надати в рамках соціальних виплат громадянам України, які втекли у пошуках прихистку від війни та перетнули кордон після 24 лютого 2022-го.

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Міністерство сім’ї та соціальної політики та підконтрольні міністру підрозділи надали кошти для допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни на загальну суму 2 644 394 000 злотих,

– написав Станіслав Швед.

Основні статті витрат Польщі щодо підтримки українців

виплати допомоги з догляду за дитиною;

виплати сімейної допомоги;

виплати одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих;

виплати у рамках соціальної допомоги (наприклад, для забезпечення харчуванням дітей та молоді, тимчасової допомоги, постійної допомоги, адресної допомоги);

фінансування перебування дітей з України, які опинилися під польською системою патронатного виховання.

До слова! Станом на зараз у Польщі перебуває понад 1 мільйон біженців з України та ще стільки ж українців, які прибули до країни до 24 лютого 2022 року.