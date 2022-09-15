За словами польської міністерки соціальної інтеграції Агнешки Щигай, після початку великої російсько-української війни до Польщі приїхало і залишилося приблизно 1,3 мільйона біженців з України. Тоді як до 24 лютого в країні було приблизно 2,5 мільйона українців.

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Скільки Польща витратила на українських біженців

Відповідаючи на запитання про вартість допомоги біженцям з України, Щигай навела дані, які показують, що наразі Польща витрачала приблизно 2200 злотих на кожного українця. До такої допомоги належить одноразова виплата по 300 злотих на особу, щомісячні виплати на дітей в рамках програм "500+" та "Сімейний капітал опікунчий". Від Євросоюзу Польща отримала майже 144 мільйонів євро. Ця сума пішла в основному на зміцнення кордону.

Агнешка Щигай також повідомила, що в польських школах зараз навчається близько 176 тисяч українців, тобто лише чверть учнів шкільного віку розпочали навчання.