Скільки громадян України готові остаточно переїхати до Польщі: відповідь експертки

Останні 5 – 7 років усе більше громадян України обирають Польщу не лише як місце для тимчасового працевлаштування, а як країну для життя. Відповідно, люди привозять до сусідньої держави свої сім'ї.

Про це розповіла Анна Джоболда, директорка Департаменту рекрутації агентства з міжнародного працевлаштування Gremi Personal. На її думку, українців у Польщі приваблюють відчуття безпеки та стабільність. До того ж офіційно працевлаштовані у сусідній країні українці можуть сподіватися на отримання пільг, компенсацій та пенсійного забезпечення.

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Скільки українців готові переїхати до Польщі

Ми спостерігаємо таку тенденцію: спочатку приїжджає хтось один із сім'ї попрацювати 3 – 4 місяці на заводах, обживається, накопичує "фінансову подушку", а потім поступово перевозить сім'ю,

– говорить Анна Джоболда.

Вона додала, що українці дедалі частіше цікавляться тим, як влаштувати своїх дітей у польські дитсадки та школи. Сприяє цьому і те, що польський уряд підтримує українські сім'ї, які мають дозвіл на проживання в Польщі з доступом до ринку праці та поширює на них низку сімейних програм. Наприклад, з 2019 року громадяни України в Польщі можуть щомісяця отримувати 500 злотих допомоги на кожну дитину за програмою "Сім'я 500+" або 300 злотих на школярів за програмою "Добрий старт".

Анна Джоболда нагадала, що у 2015 році, за даними Національного банку Польщі, 80% українців планували своє перебування у Польщі на період до одного року. У 2020 році 52% наших земляків вже хотіли залишитися на 3 і більше років.

У 2021 році ще більше українців мали намір лишитися на значно триваліший проміжок часу. Ба більше, минулого року понад 300 тисяч українців отримали в Польщі карту побиту, а це фактично кожен п'ятий емігрант. Компанія Gremi Personal дослідила, що минулого року 51,7% громадян України, які мали роботу в Польщі, прагнули перевезти за кордон свої родини або вже це зробили. Це на 10% більше, ніж роком раніше. Думали остаточно залишитися в Польщі 46,4% респондентів.

Експертка прогнозує, що у 2022 році ще більше українців приїжджатиме в Польщу на тривалий строк завдяки нововведенням у законі про іноземців, тобто можливості отримати дозвіл на роботу на строк до 2 років.

Проте, варто наголосити на тому, що у Польщі почастішали перевірки нелегалів. Тож багато українців, які незаконно перебувають в іншій країні, ризикують отримати депортацію. Польські прикордонники дуже ретельно перевіряють запрошення на роботу у своїй базі та з легкістю викривають нелегальних робітників. Отже, якщо у людини відсутні договір на працю та дозвіл на тимчасове перебування в Польщі (нема візи чи карти побиту), а також робота, яку фактично виконує людина та її умови не відповідають тому, що зазначено в угоді, то трудовому мігранту можуть заборонити в'їзд до Польщі.

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