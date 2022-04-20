Ситуація на кордонах: інтерактивна карта з чергами на пропускних пунктах
Джерело:Евакуація.City
Українці продовжують покидати кордони країни, рятуючись від війни. В перші дні нападу Росії в пропускних пунктах були шалені черги. Зараз ситуація дещо стабілізувалася.
Але, щоб знати про ситуацію на кордонах, перед тим, як вирушати в дорогу, Державна митна служба створила інтерактивну карту. На ній можна у режимі реального часу відстежувати черги на митниці.
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Інтерактивна карта з чергами на пропускних пунктах
На інтерактивній карті є інформація про піші і автомобільні черги на кожному пункті пропуску з сусідніми країнами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.
Тож зможете побачити, де найменші черги, й обрати саме їх для перетину кордону.
Пункти позначені різними кольорами:
- зеленим – найменш завантажені;
- світло-зеленим – помірно завантажені;
- жовтим – середньо завантажені;
- помаранчевим – найбільше завантажені;
- сірим – тимчасово зачинені.
Зауважимо, станом на 20 квітня більшість пунктів є зеленими та світло-зеленими. Це означає, що великих черг немає, і пункти пропуску є помірно завантаженими.
Крім того, ви можете відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.
Яка ситуація на західному кордоні: дані ДПСУ
За інформацією Держприкордонслужби, за добу 19 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 68 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.
З України за минулу добу виїхало майже 39 тисяч осіб, а прибуло до України майже 30 тисяч.