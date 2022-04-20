Ситуація на кордонах: інтерактивна карта з чергами на пропускних пунктах

Українці продовжують покидати кордони країни, рятуючись від війни. В перші дні нападу Росії в пропускних пунктах були шалені черги. Зараз ситуація дещо стабілізувалася.

Але, щоб знати про ситуацію на кордонах, перед тим, як вирушати в дорогу, Державна митна служба створила інтерактивну карту. На ній можна у режимі реального часу відстежувати черги на митниці.

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Інтерактивна карта з чергами на пропускних пунктах

На інтерактивній карті є інформація про піші і автомобільні черги на кожному пункті пропуску з сусідніми країнами – Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією та Молдовою.

Тож зможете побачити, де найменші черги, й обрати саме їх для перетину кордону.

Пункти позначені різними кольорами:

зеленим – найменш завантажені;

– найменш завантажені; світло-зеленим – помірно завантажені;

– помірно завантажені; жовтим – середньо завантажені;

– середньо завантажені; помаранчевим – найбільше завантажені;

– найбільше завантажені; сірим – тимчасово зачинені.

Зауважимо, станом на 20 квітня більшість пунктів є зеленими та світло-зеленими. Це означає, що великих черг немає, і пункти пропуску є помірно завантаженими.



Крім того, ви можете відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон. Дані оновлюються кожні три години.

Яка ситуація на західному кордоні: дані ДПСУ

За інформацією Держприкордонслужби, за добу 19 квітня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 68 тисяч осіб та понад 16 тисяч транспортних засобів.