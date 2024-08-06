Швейцарія відмовляє у тимчасовому захисті сотням українців: що сталося

Федеральний уряд Швейцарії посилює свою політику щодо тимчасового захисту для українських біженців. Звіти свідчать про те, що все більше заяв на отримання цього статусу відхиляються або анулюються, що ускладнює ситуацію для тих, хто шукає притулку в Швейцарії.

У статусі захисту відмовили 2500 українцям

У Швейцарії все ретельніше вивчають документи українців, які подають заяви на отримання статусу захисту S. Чому українцям відмовляють у захисті у Швейцарії – далі у матеріалі!

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Державний секретаріат з питань міграції (ДСМ) повідомляє про тривожну тенденцію: з початку війни майже 2 500 особам з України було відмовлено у наданні захисту. ДМС вказує на зростання кількості відмов у наданні захисту, причому в травні було зафіксовано рекордний показник – 170 відмов, що стало найвищим місячним показником за цей період. Також у 104 випадках статус анулювали через виявлення зловживання.

Якщо є ознаки того, що люди шахрайським шляхом отримали захист, надавши неправдиву інформацію або приховавши істотні факти, ми постійно ініціюємо провадження для скасування тимчасового захисту,

– повідомили чиновники.

Наразі Швейцарія надає тимчасовий захист приблизно 67 000 біженців з України. Однак, статус захисту було припинено у близько 26 000 випадках, переважно через те, що особи покинули країну.

Крім того, за останні місяці помітно зменшилася кількість заяв на отримання статусу S: у червні було подано майже 1 200 заяв.

Серед причин відмов – візи та захист в країнах Європи

Влада Швейцарії відзначає значні зміни в причинах відмови у наданні притулку громадянам України. На відміну від перших днів війни, коли більшість прибували безпосередньо з України, зараз багато хто в'їжджає в країну з інших європейських країн, де вони вже забезпечили собі захист і можуть повернутися. Ця зміна обставин є основною причиною відмови у задоволенні їхніх прохань про надання притулку.

Українці, які шукають правового захисту після відмови у наданні статусу біженця, стикаються зі значними проблемами, оскільки Федеральний адміністративний суд протягом останніх місяців відхилив численні апеляції. Зокрема, суд відхилив запити осіб, які раніше отримали статус захисника в таких країнах, як Бельгія, Англія, Литва та Румунія, а також тих, хто має посвідку на проживання в цих країнах. Крім того, були відхилені скарги осіб, які мають візи до Канади або США.

Після перевірок статусу захисту можуть позбавити людей, які вчиняють кримінальні правопорушення, здійснюють заборонені поїздки додому або перебувають у третіх країнах.