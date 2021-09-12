Шлюб з іноземцем: як його укласти в Україні

Життя несподіване, і нерідко люди зустрічають гідну пару за межами країни проживання. Багато людей думають, що вступити в офіційний шлюб з іноземцем в Україні – це складний і довготривалий бюрократичний процес. Та юристи запевняють, що це зовсім не так.

Юрист Юрій Некляєв перелічив, які документи потрібні для реєстрації в Україні шлюбу з громадянином іншої держави. Також правник розповів про наслідки такого шлюбу.

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Які документи потрібні, щоб зареєструвати шлюб з іноземцем

Щоб зареєструвати шлюб в Україні, нареченим насамперед потрібно задовольнити такі умови:

особи повинні досягнути шлюбного віку (повноліття);

вони не можуть бути у зареєстрованому шлюбі з іншими особами;

у них не має бути перешкод для укладення шлюбу (зокрема, неможливе укладення шлюбу між родичами).

Якщо ці умови майбутнє подружжя задовольняє, то можна переходити до підготування документів. До пакета документів зараховують:

внутрішній паспорт громадянина (громадянки) України;

паспорт іноземця (той, що був пред'явлений при перетині кордону України) та нотаріально засвідчений його переклад;

документи, що підтверджують перебування у попередньому шлюбі (якщо такий був).

Сама процедура реєстрації шлюбу з іноземцем в Україні відрізняється від процедури для двох українців насамперед присутністю перевірки легальності перебування іноземця в Україні. Це відбувається через надсилання запиту до Державної міграційної служби.

Наслідки реєстрації шлюбу з іноземцем

Після укладення шлюбу іноземець може подати дозвіл на тимчасове проживання в Україні. Через два роки він може отримати посвідку, що дає право постійного проживання. А вже після цього за бажання можна намагатися отримати громадянство.

Варто пам'ятати, що після одруження набуте майно вважається спільним. Якщо подружжя вирішить розлучитися, то кожен учасник отримає половину цього майна. Якщо такий ймовірний наслідок шлюбу категорично не задовольняє наречених, то варто задуматися про укладення шлюбного договору.

За словами юриста, не варто нехтувати правовими наслідками шлюбу. Передбачливим буде планувати не лише красиву церемонію, а й захист своїх майнових прав.