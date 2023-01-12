"Дві речі, які показали повагу до людської гідності": що українцям подобається у Польщі
Джерело:ukrayina.pl
Польща продемонструвала масштабну підтримку українцям у ці складні часи в багатьох напрямках. Вона прийняла понад 1,5 мільйона біженців. Деякі із цих людей потрапили в країну вперше.
Що українським біженцям найбільше подобається у Польщі
Тож, не дивно, що українців здивувало чимало речей у Польщі. Найбільше це стосується двох речей, які "дають зрозуміти, що таке повага до людської гідності".
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Зручний транспорт і чисті туалети
Українці в Польщі майже не бачать культурних чи соціальних відмінностей з поляками. Лише 20% біженців дивується особливостям країни. Нашим громадянам найбільше подобається повага та толерантність поляків, а також транспорт та чисті вбиральні.
Одна з біженок, яка користується інвалідним візком, розповіла, що в Польщі вона відчула, як це не бути дискримінованою через свою неповносправність. Інші біженці розповідали, що вони не стикнулися жодного разу із корупцією і вимаганням грошей.
Інша українка звернула увагу на чисті туалети та зручний громадський транспорт.
Дві речі в Польщі дали мені зрозуміти, що таке повага до людської гідності: громадський транспорт і громадські туалети, які чисті та приємно пахнуть. У моєму місті власник автобусів прибрав майже всі сидіння, щоб перевезти якомога більше людей і збільшити дохід. У Польщі ж можна подорожувати в набагато кращих умовах за аналогічну ціну,
– пояснила вона.
Медицина та б'юті-індустрія страждають
Значна частина українок у Польщі зрозуміли, що життя у Європі передбачає зручну міську інфраструктуру, прозору логістику, багато зелених зон, відсутність хаотичної забудови.
Водночас Україна має власні переваги. Одна з таких – якість медичних послуг в Україні вища. Плюсом також є їхня доступність, адже в Україні немає таких великих черг до лікарів-спеціалістів, а ставлення медичних працівників краще, ніж у Польщі.
Крім того, українкам бракує високого рівня послуг в індустрії краси, до якого вони звикли вдома.