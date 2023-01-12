"Дві речі, які показали повагу до людської гідності": що українцям подобається у Польщі

Тож, не дивно, що українців здивувало чимало речей у Польщі. Найбільше це стосується двох речей, які "дають зрозуміти, що таке повага до людської гідності".

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Зручний транспорт і чисті туалети

Українці в Польщі майже не бачать культурних чи соціальних відмінностей з поляками. Лише 20% біженців дивується особливостям країни. Нашим громадянам найбільше подобається повага та толерантність поляків, а також транспорт та чисті вбиральні.

Одна з біженок, яка користується інвалідним візком, розповіла, що в Польщі вона відчула, як це не бути дискримінованою через свою неповносправність. Інші біженці розповідали, що вони не стикнулися жодного разу із корупцією і вимаганням грошей.

Інша українка звернула увагу на чисті туалети та зручний громадський транспорт.

Дві речі в Польщі дали мені зрозуміти, що таке повага до людської гідності: громадський транспорт і громадські туалети, які чисті та приємно пахнуть. У моєму місті власник автобусів прибрав майже всі сидіння, щоб перевезти якомога більше людей і збільшити дохід. У Польщі ж можна подорожувати в набагато кращих умовах за аналогічну ціну,

– пояснила вона.

Медицина та б'юті-індустрія страждають

Значна частина українок у Польщі зрозуміли, що життя у Європі передбачає зручну міську інфраструктуру, прозору логістику, багато зелених зон, відсутність хаотичної забудови.

Водночас Україна має власні переваги. Одна з таких – якість медичних послуг в Україні вища. Плюсом також є їхня доступність, адже в Україні немає таких великих черг до лікарів-спеціалістів, а ставлення медичних працівників краще, ніж у Польщі.

Крім того, українкам бракує високого рівня послуг в індустрії краси, до якого вони звикли вдома.