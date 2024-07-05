Відразу 10 світових рекордів: у Китаї відкрилося 24-кілометрове морське шосе

У Китаї у липні 2024 року відкрили шосе Шеньчжень-Чжуншань. Воно побило відразу 10 світових рекордів та стало справжньою сенсацією.

Довжина шосе – 24 кілометри. Його звели, аби суттєво спростити шлях від міста Чжуншань до технологічного центру Шеньчжень. Він розташований у китайській провінції Гуандун. Раніше дорога займала дві години. Тепер – лише 30 хвилин.

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Чому шосе – таке унікальне

Побудова моста обійшлася у 44 мільярди юанів. Шеньчжень-Чужаншань будували упродовж 7 років. До роботи залучили понад 10 000 людей. Рухатися мостом можна на швидкості 100 кілометрів на годину. Загалом проєкт вважають одним з найскладніших у світі.

Наголошують, що процес будівництва був дуже тривалим через те, що будівничі повсякчас страждали від низки перешкод. Зокрема, їм заважали:

часті тайфуни;

високий рівень солі у воді та повітрі;

вологість;

стильне замулення.



Міст вражає своєю величчю та красою / Скриншот з відео

На щастя, за роботу взялися справжні професіонали. Їм вдалося реалізувати свою ідею. Загалом міст Шеньчжень-Чужаншань встановив 10 світових рекордів. Зокрема, мовиться про будівництво підвісних мостів, тунелів та підводних транспортних розв'язок.

Наголошують, що новий міст сприятиме розвитку економіки Китаю. Зокрема, мовиться про туристичну сферу.